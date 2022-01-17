Sahte çek senet çetesine yönelik 7 ilde operasyon

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandıHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı#Başakşehir
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
İşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılarİşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılar #Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Boşanma davasından bir gün önce öldürüldü Cananın son sözü Beni kurtar olmuşBoşanma davasından bir gün önce öldürüldü! Canan'ın son sözü 'Beni kurtar' olmuş#Adıyaman
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'#Songül Karlı
HABERLEREkonomi Haberleri

Sahte çek senet çetesine yönelik 7 ilde operasyon

#Dolandırıcılık#Operasyon#Çek
Sahte çek senet çetesine yönelik 7 ilde operasyon

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 25 kişi yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Trabzon merkezli Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce’de “sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanılarak piyasaya sürmek suretiyle dolandırıcılık” suçuyla ilgili operasyon düzenlendi.

Sahte çek ve senet ile bir çok araç alıp, ülke genelinde 27 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 25 kişiye yönelik yapılan operasyonda sahte çek ve senetler ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi yakalanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan ilanlarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan ilanlarHaberi görüntüle

27 KİŞİ YAKLAŞIK 5 MİLYON DOLANDIRILDI

Kağıt üzerinde şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların bu yöntemle birçok kez araç aldığı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden satışa sunulan araçların sahipleri ile iletişime geçerek, paranın küçük bir kısmını peşin, kalanını ise çek ile anlaşarak satın alan şahıslar bu yöntemle 27 kişiye dolandırdı. Anlaştıkları kişilere aktif halde olan ve bir süre sonra iflas vererek pasif hale gelen şirketlere ait çekleri vererek araçların satışı alan şahıslar, polis ekiplerince 7 ilde yapılan operasyon ile yakalandı.

Haberin Devamı

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişinin yaklaşık 5 milyon dolandırıldığı tespit edilirken, hırsızlık büro dedektiflerince yapılan operasyonun süreceği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryolarıTarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryolarıHaberi görüntüle

“BANKAYA GİTTİĞİMDE ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞINI GÖRDÜM”

Dolandırıcılık mağduru K.A. isimli vatandaş, emniyette verdiği ifadede, internet üzerinden aracını 170 bin liraya sattığını belirterek, “Sattığım kişiler bana ilk planda 20 bin lira verdi. Daha sonra ise geri kalan 150 bin lirayı çek olarak verdi. Çekin vadesi geldiğinde ise bankaya gittiğimde çekin karşılıksız çıktığını gördüm. Bunun üzerine polise giderek şikayette bulundum” dedi.

Gözden Kaçmasın

Şişlide ucuz altın vaadiyle iş adamlarını 40 bin sahte dolarla dolandırdıŞişli'de ucuz altın vaadiyle iş adamlarını 40 bin sahte dolarla dolandırdıHaberi görüntüle

“BİZLERİ DOLANDIRAN KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Mağdurlardan G.K isimli vatandaş ise ifadesinde, 150 bin TL’ye satışa çıkardığı aracından 30 bin TL aldığını dile getirerek, “150 bin lira olan aracımı internet üzerinden kişilere sattım. 30 bin lirayı hemen hesabıma gönderdiler. Geri kalan parayı sorduğumda ise ‘sana çek olarak vereceğiz’ dediler. Aracımı internet üzerinden alan kişiler daha sonra aracı olarak kullandıkları kişilerce bana kalan 120 bin liralık çek verdiler. İlk etapta çeki alarak bankaya gittim. Karşılığı olduğunu öğrendim. Çekin vade tarihinde tekrar bankaya gittiğimde çekin karşılıksız olduğunu gördüm. Benim gibi çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını öğrendik. Bizleri dolandıran kişilerden şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Operasyon#Çek

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19