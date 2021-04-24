Şahap Kavcıoğlu: Merkez’de hukuki dayanağı olmayan işlem yapılmaz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolarlık tartışma için hukuki dayanağı olmayan işlem yapılmayacağını belirterek, “Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz” dedi. Her dönemin kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kavcıoğlu, “Döviz işlemlerinin sonucunda vatandaşın, yurtdışı yatırımcısının, reel sektörün burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır” dedi. Kavcıoğlu dün akşam TRT Haber, CNN Türk, A Haber’de yaptığı açıklamada, Merkez Bankası ve işlemlerini konuşurken biraz daha özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. 2020 pandemi krizinin dünyayı kötü etkilediğini anlatan Kavcıoğlu, “Şimdi kur baskılaması için neler yapıldığı, kredi imkanları gibi konularda eleştirildiği noktalar var ama bunların hepsini kendi şartları, kendi dönemi içinde değerlendirmemiz lazım. 2020 yılında dünyanın yaşadıklarını hatırlayın. Türkiye’ye dönün, bu dönemde yapılanları göz ardı edemeyiz” dedi. Kavcıoğlu, 2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indiğini belirterek, “Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası’nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

YABANCI YİNE GELDİ

Rezervin nasıl kullanıldığının anlaşılması için, bu kısımların iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Kavcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu sürecin sağlıklı işlediğini şuradan görebiliriz, daha sonra faiz yükseldiğinde yabancılar yine gelmiştir. Başkan değişikliğinden sonra alıp geri gitmiştir. Türkiye’de bazı şeyleri tartışabiliriz ama insanlar Türkiye’ye istediği zaman parasını getirip istediği zaman parasını alıp gideceği bir ortamın olduğunu çok net biliyorlar ve yaşıyorlar. Döviz talebi karşılanmasaydı ne olurdu? Merkez Bankası piyasaya bırakabilirdi. Hatırlayın 2000’de Merkez Bankası, (Piyasaya para vermiyorum) dedi, sonuçlarını hepimiz hatırlıyoruz. Merkez Bankası piyasaya bıraksaydı o gün, bu kadar döviz talebini, piyasadaki faiz ve kuru... Televizyonlardan arkadaşları dinliyorum, söyledikleri şu; (kur bir yere giderdi, oradan gelirdi) O iş öyle değil. Pandemi şartlarını dünyada göz ardı etmememiz gerekir. Bu taleplerin karşılanması için Merkez Bankası, Hazine ile beraber oluşturulan protokoller dahilinde yapılan işlemler var”

MERKEZ BANKASI ŞEFFAF

Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın şeffaf olduğunu belirterek, birilerine ayrıcalıklı döviz satışı yapıldığına ilişkin iddialar için, “Böyle bir durum söz konusu değildir” dedi. Dalgalı kura geçildikten sonra 2016 yılına kadar döviz alım ihaleleri yapıldığını anlatan Kavcıoğlu, 2017 yılında hukuki dayanağı olan Hazine’yle bir protokol yapıldığını, hukuki dayanağı olmayan bir işlemin yapılmadığını kaydetti. İşlemlerin gizli yapıldığının, protokolün açıklanmadığı eleştirilerinin yapıldığını hatırlatan Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın verileri günlük açıkladığını vurguladı. Türkiye’de rezervlerin yapısının değiştiğini ifade eden Kavcıoğlu, “Merkez Bankasının rezervleri varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi” dedi. Türkiye’nin yıllardır 120 ton olan altınının bugün 720 ton olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, Türkiye’nin 120 ton altını yurtdışındayken, 2017-18’den sonra Türkiye’nin tüm altınlarını Türkiye’ye getirdiğini, tüm altınları şu an Merkez Bankası’nda olduğunu kaydetti. Kavcıoğlu, Türkiye’de rezervleri kalıcı hale getireceklerini de belirterek, “Hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız” diye konuştu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin en saygın kurumlarından olduğunu, burada yanlış bir şey olmayacağını dile getiren Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tartışmalarıyla zan altında kalan Merkez Bankası çalışanlarının da üzüldüğünü söyledi.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

KAVCI-OĞLU, PPK metninde bazı sıkılaştırma ifadelerinin çıkarılmasının hatırlatılması üzerine, sıkı para politikasına devam edileceğini kaydetti. Türkiye’nin yüzde 5 enflasyon hedefini olduğunu hatırlatan Kavcıoğlu, “Faize karşı olmayan var mı? Yüksek faizden memnun olan var mı? Reel sektörün bu lafı kullandığınızda duyduğu rahatsızlığı göz ardı edemezsiniz. Burası kurumsal bir yapı veri setinden ne gelirse o veriler ışığında yönü belirleyeceğiz” dedi.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ 2 HAFTAYA

KRİPTO para ile ilgili daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirten Şahap Kavcıoğlu, , 2 hafta içinde düzenlemelerin bir noktaya geleceğini bildirdi.

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