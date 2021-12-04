Sağlık çalışanlarına toplu zam, bütçe sonrası

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Meclis Genel Kurulu dün elektrik bedelinde TRT payını kaldıran torba teklifin görüşmesini tamamlamak amacıyla toplandı. Hekimlerin maaşında ek gösterge artışı getiren düzenleme çarşamba günü önergeyle teklife eklenmişti.

Ek göstergeyi tüm sağlık çalışanlarına uygulamak amacıyla dün de görüşmeler yapıldı. Bu amaçla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, AK Partili yöneticilerle bir araya geldi. Artış oranı ve bütçelemeyle ilgili çalışmaya devam edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine torba teklifin görüşmesine geçilmeyerek, Genel Kurul kapatıldı. Meclis Genel Kurulu’nda pazartesi başlayacak bütçe görüşmesi 17 Aralık Cuma günü sona erecek.

Torba teklife eklenecek zam önergelerinin bütçe görüşmelerinden sonra ele alınabileceği belirtildi. Ancak, partiler arasında uzlaşma sağlanırsa bütçe görüşmesi devam ederken de teklifin gündeme alınma olasılığı bulunuyor. Teklife daha önce eklenen maddelere göre pratisyen hekimlerin ücretinde 2 bin 500 lira, diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlerin ücretinde 5 bin liraya kadar ek gösterge artışı sağlanacak.

Pratisyen hekimlerin ek gösterge katsayısı 17 binden 40 bine, diş hekimleriyle uzman hekimlerin ek gösterge katsayısı 13 binden 33 bine çıkarılacak. Sağlık çalışanlarının döner sermayeden aldıkları ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurumlarının tek tek gelirleri yerine bakanlığın toplam geliri esas alınacak.