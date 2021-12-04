Sağlık çalışanlarına toplu zam, bütçe sonrası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardı İskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Hülya Avşarın karnındaki dövmenin sırrı neHülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı ne?#Hülya Avşar
Çocukluk aşkıÇocukluk aşkı!#Erdal Beşikçioğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Sağlık çalışanlarına toplu zam, bütçe sonrası

#Sağlık Çalışanları#Zam#TBMM
Sağlık çalışanlarına toplu zam, bütçe sonrası

Tüm sağlık çalışanlarının maaşında artış sağlayacak olan ek ödeme çalışması bütçe görüşmelerinden sonraya ertelendi.

Haberin Devamı

Meclis Genel Kurulu dün elektrik bedelinde TRT payını kaldıran torba teklifin görüşmesini tamamlamak amacıyla toplandı. Hekimlerin maaşında ek gösterge artışı getiren düzenleme çarşamba günü önergeyle teklife eklenmişti.

Ek göstergeyi tüm sağlık çalışanlarına uygulamak amacıyla dün de görüşmeler yapıldı. Bu amaçla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, AK Partili yöneticilerle bir araya geldi. Artış oranı ve bütçelemeyle ilgili çalışmaya devam edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine torba teklifin görüşmesine geçilmeyerek, Genel Kurul kapatıldı. Meclis Genel Kurulu’nda pazartesi başlayacak bütçe görüşmesi 17 Aralık Cuma günü sona erecek.

Torba teklife eklenecek zam önergelerinin bütçe görüşmelerinden sonra ele alınabileceği belirtildi. Ancak, partiler arasında uzlaşma sağlanırsa bütçe görüşmesi devam ederken de teklifin gündeme alınma olasılığı bulunuyor. Teklife daha önce eklenen maddelere göre pratisyen hekimlerin ücretinde 2 bin 500 lira, diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlerin ücretinde 5 bin liraya kadar ek gösterge artışı sağlanacak.

Pratisyen hekimlerin ek gösterge katsayısı 17 binden 40 bine, diş hekimleriyle uzman hekimlerin ek gösterge katsayısı 13 binden 33 bine çıkarılacak. Sağlık çalışanlarının döner sermayeden aldıkları ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurumlarının tek tek gelirleri yerine bakanlığın toplam geliri esas alınacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Çalışanları#Zam#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu

Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?

#Lodos
İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek

Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek!

#Kuş Gribi