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Sabiha Gökçen'de ilk uçuş gerçekleşti

Güncelleme Tarihi:

#Sabiha Gökçen Havalimanı#Pist#Açılış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 13:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 2. pistinden ilk ticari uçuş bugün gerçekleştirildi. Pegasus Havayolları'nın SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı saat  11.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı öğrenildi. 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2. piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Pist#Açılış

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