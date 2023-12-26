Sabiha Gökçen'de ilk uçuş gerçekleşti

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 2. pistinden ilk ticari uçuş bugün gerçekleştirildi. Pegasus Havayolları'nın SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı saat 11.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı öğrenildi. 3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki 2. piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.