Rüzgâr tersine döndü: Ev sahiplerinden yerli kiracı talebi

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Konuyla ilgili değerlendirme yapan Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Yabancılar ikamet izinleri iptal edilince memleketlerine dönmek zorunda kaldılar. Şu anda fiyatlar artmıyor. Ancak yine de yüksek. İç kesimlerde 8-10 bin liraya, sahilde 240 bin liraya ev kiralanıyor. Ama şimdilerde mülk sahipleri ‘Türk olsun, sağlam olsun’ diyor” dedi. Antalya’da emlak işiyle ilgilenen Halit Mert, son günlerde oturum izinleri verilmeyen Rus ve Ukraynalıların Gürcistan’a gittiğini söyledi.

‘KİRALAR DÜŞÜYOR’

Bu durumun piyasayı da etkilediğini belirten Mert, “Önceden ev sahipleri ‘Yabancıya verelim, 6 ay ya da 1 yıllık peşin alalım’ diyordu. Ancak oturma izinleri verilmeyince geri dönmeleri nedeniyle kiralarda yüzde 30 oranında düşme var. Ev sahipleri kriterleri değiştirdi. ‘Yerli vatandaş olsa da olur. Aylık peşinatlı da olsun, yeter ki evimiz boş kalmasın’ diyorlar” diye konuştu. Bir başka emlakçı Hüseyin Başyiğit ise “Güzel rakamlardan evlerini kiraya verdiklerini düşündüler ama yaşadıkları zarar daha fazla oldu. Bazı sitelerde yabancıya konut vermeme kararı alındı” şeklinde konuştu. Evini yabancıya kiraya verip daha sonra mağdur olan mülk sahibi emekli Erol Boz (56) ise şunları söyledi: “1 yıllığına vermiştim yabancıya. 3’üncü ayda çıkıp gittiler. Kirayı alamadık. Eşyalarımızı alıp gitmişler. Kapıyı çilingirle açtık ve fark ettik. Biz artık bildiğimiz kendi vatandaşımıza vereceğiz. Yabancıya eşyalı 15 bin liraya vermiştim. Şu anda 8-10 bin liraya vatandaşımıza verdik.”



