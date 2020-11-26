Rüzgâr enerjisi 9.6 milyon haneyi aydınlattı

Enerjİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de rüzgâr enerjisi kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla 8 bin 330 megavata ulaştığını belirterek, "Toplam kurulu gücümüzün yüzde 9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17.5'i rüzgâr enerjisinden oluştu. Bu santrallarla 9.6 milyon hanenin elektrik tüketimini sağlayabilme imkanına kavuştuk" dedi. Dönmez, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından dijital ortamda düzenlenen 9. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nde, dünyada 650 bin megavat rüzgâr kurulu gücü bulunduğunu söyledi. Bu kapasitenin her yıl yaklaşık 50-60 bin megavat arttığını dile getiren Dönmez, bu yıl rüzgâr enerjisine dünyada yaklaşık 150 milyar dolar yatırım yapıldığını aktardı.

4 TRİLYON DOLAR

Dönmez, gelecek 30 yıl içinde yapılacak yatırımlarla bu alanda 4 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşacağını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye, yerli üretim gücü, yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki teşvik ve destek mekanizmaları, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş ekonomisi ve artan nüfusuyla yeşil ekonomiden azami derecede pay alacaktır. 2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61.2'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi."





Türkiye'nin rüzgâr enerjisi sektöründe 15 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, sektörün yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesinde başı çektiğini anlattı. Dönmez, bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firma bulunduğunu ifade ederek, "Rüzgâr kurulu gücünde bugün Avrupa'da 7'nci, dünyada 12'nci sıradayız ancak yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğinden kuşkum yok. Türkiye'nin rüzgârı, enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte. Bu yüksek potansiyelin en önemli göstergelerini 4 önemli rekorla gördük" diye konuştu. Bu rekorların 2020'de rüzgârın daha güçlü estiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Dönmez, "2020 adeta rüzgâr enerjisinin yılı oldu. Yenilenebilir kaynaklar içinde rüzgâr bizim için her zaman ayrı bir öneme sahip oldu. Rüzgâr kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırdık" dedi.

İKİNCİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Bakan Dönmez, Türkiye’nin bu yıl sektörde Avrupa’daki en büyük 5’inci üretici konumuna geldiğine ve üretim kapasitesinin yüzde 80’ini ihraç ettiğine dikkati çekti. Dünyanın en büyük türbin imalatçılarının Türkiye’de de faaliyet gösterdiğini söyleyen Dönmez, “Rüzgârı, Türkiye’nin ikinci otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz” diye konuştu.