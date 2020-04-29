MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'dan Çin varlıklarına yatırım izni
GeriEkonomi Rusya'dan Çin varlıklarına yatırım izni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:12,Son Güncelleme:

Rusya'dan Çin varlıklarına yatırım izni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan Çin varlıklarına yatırım izni
Abone Olgoogle-news

Rus hükümeti, ülkenin Ulusal Refah Fonuna Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım için yetki verdi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Ulusal Refah Fonu, Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım yapabilecek.

Ulusal Refah Fonunun tahvillerine yatırım yapabileceği devletler arasında Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, İrlanda, İspanya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, ABD, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015’te ekonomik krize giren Rusya, söz konusu tarihten itibaren ilave petrol ihracatı gelirlerini aktardığı Ulusal Refah Fonunun hacmini geçen yıl 124 milyar dolara kadar yükseltmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle