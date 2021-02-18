MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'dan ABD'ye zehir zemberek sözler: Teksas'la ilgilenmeleri daha isabetli olur
GeriEkonomi Rusya'dan ABD'ye zehir zemberek sözler: Teksas'la ilgilenmeleri daha isabetli olur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Rusya'dan ABD'ye zehir zemberek sözler: Teksas'la ilgilenmeleri daha isabetli olur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan ABD'ye zehir zemberek sözler: Teksas'la ilgilenmeleri daha isabetli olur
Abone Olgoogle-news

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesiyle ilgili Almanya ile görüşmesi üzerine çok sert açıklamalarda bulundu. Peskov, "Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi için görüşmeler gerçekleştirdiği
iddialarına ilişkin "Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 konusunda müzakereler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Bu konuda bilgilerinin bulunmadığını ifade eden Peskov, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projeyi tamamlama isteğine dair açıklamalarını benimsiyoruz." diye konuştu.

ABD görülmemiş felaketi yaşıyor: Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi
ABD görülmemiş felaketi yaşıyor: Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

Peskov, Kuzey Akım 2'nin "iyi bir proje" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. Öte yandan iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan süreçte Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamakla ilgisi var. Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur."

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Almanya ABD ile Kuzey Akım 2nin geleceğini görüşmek istiyor
Almanya ABD ile Kuzey Akım 2'nin geleceğini görüşmek istiyor

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi