ABD görülmemiş felaketi yaşıyor: Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

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ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.

Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, koronavirüs salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

Teksas'da yaşananlar sosyal medyada da ses getirdi. Teksaslı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp — 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

KUZEY KUTBUNDAN GELDİ

Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.

Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD BAŞKANI BİDEN, TEKSAS’TA ACİL DURUM İLAN ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, birkaç gün önce başlayan ve devam etmekte olan kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyuruldu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği ve 11 Şubat’ta başlayıp devam etmekte olan kış fırtınasından kaynaklı acil durum koşulları nedeniyle eyalete federal yardım emri verdiği belirtildi.

Bu kapsamda, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA), halk üzerinde acil durumun neden olduğu zorlukları hafifletme amacına sahip tüm afet yardım çalışmalarını koordine etme ve gerekli acil durum önlemleri için uygun yardımı sağlama yetkisinin verildiği ifade edildi.

FEMA’ya özellikle de acil durum etkilerini hafifletmek için gerekli kaynak ve ekipmanları kendi takdirine bağlı olarak belirleme, harekete geçirme ve sağlama yetkisi verildiği ifade edilirken; toplu bakım ve barınma için acil koruyucu önlemler ve doğrudan federal yardımın yüzde 75 federal fonla sağlanacağı belirtildi.

METEOROLOJİ SERVİSİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, 100 milyondan fazla kişinin sert kış şartları nedeniyle "ikaz" altında olduğu belirtilirken, kar yağışının yarından itibaren Teksas'ta devam etmekle birlikte kuzeydoğu bölgesi eyaletlerine doğru ilerleyeceği aktarıldı.

Associated Press ajansına konuşan Ulusal Meteoroloji Servisinden Bob Oravec, "Birçok bölgede, insanların yaşadığı sefaleti ortadan kaldırabilecek gerçekten hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, hafta sonundan itibaren Teksas ve civar eyaletlerde sıcaklığın yükselmeye başlamasını beklediklerini kaydetti.

Bilim insanları, genellikle Kuzey Kutbu'nda yaşanan bu seviyedeki arktik soğukların, insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı güney alt enlemlere doğru daha sık ve uzun kalacak şekilde kaymaya başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.

TEKSAS'TA 2,7 MİLYON KİŞİ HALA ELEKTRİKSİZ

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden "poweroutage.us" sitesi ise Teksas, Louisiana ve Mississippi'de hala 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu açıklarken, Apalaçya ile Pasifik Kuzey Batı bölgelerinde de en az 500 bin kişinin aynı sorunla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Elektrik kesintisinden en fazla etkilenen eyalet Teksas'ta yetkililerin, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) hastane ve bakımevlerinde kullanılmak üzere 60 jeneratör talep ettiği duyuruldu.

Eyalette ayrıca elektrik kesintisi ve aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı en az 35 sığınma evinin açıldığı belirtildi.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını, ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik ulaştırılamadığını açıkladı.

Çevredeki 14 eyalete elektrik sağlayan The Southwest Power Pool şirketi, aşırı ısı kullanımından kaynaklı şebekeye yüklenme nedeniyle "elektrik sisteminin bütününü korumak için" abonelere dönüşümlü olarak elektrik verildiğini aktardı.

KARA KIŞ, KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINI DA ENGELLİYOR

Kötü hava şartlarının, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarını da yavaşlattığına dikkati çeken yetkililer, söz konusu eyaletlere yeni aşı dozlarının ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Birçok aşı randevusu iptal edilirken, yetkililer, aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı ve trafiğe çıkmaması uyarılarını yineledi.

TEKSAS’TA BİNLERCE DENİZ KAPLUMBAĞASI SOĞUKTA DONMAKTAN KURTARILDI

ABD’de şiddetli soğukların hayatı olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası gönüllülerin yardımıyla koruma altına alındı.

Teksas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle binlerce deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Eyaletteki tatil merkezlerinden Güney Padre Adası'ndaki Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinden Ed Caum, gönüllülerin, kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını kendilerine ait araçlarla büroya getirdiğini belirtti.

Ed, büronun yan tarafındaki, deniz kaplumbağalarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun kapasitesinin yetmemesi nedeniyle gelen kaplumbağaları kabul ettiklerini belirterek ev sahipliği yaptıkları kaplumbağaların sayısının 3 bin 500’ü aştığını ifade etti.

Mümkün olduğu kadar çok kaplumbağayı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ed, soğuk hava nedeniyle bu canlıların ne zaman denize döneceğini bilemediklerini ve bazılarını kaybetmekten endişe ettiklerini dile getirdi.

TEKSAS'TA COLORADO CİTY BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan, eyalete bağlı Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarla, eyalette etkili olan soğuk hava nedeniyle halktan gelen şikayetleri eleştirdi.

Boyd, "Hiç kimse size ya da ailenize hiçbir şey borçlu değil. Böyle zor zamanlarda sizi desteklemek de yerel yönetimin sorumluluğu değil. Batın ya da yüzün! Sizin tercihiniz." ifadelerini paylaştı.

Halkın tepkisini toplayan paylaşımlarının ardından Boyd istifa etti.

Son günlerde kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), dün, 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik temin edilemediğini açıklamıştı.