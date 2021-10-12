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Rusya'da enflasyon tahmini yükseldi

#Rusya#Enflasyon#Ekonomi
Rusyada enflasyon tahmini yükseldi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkede yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8’den 7,4’e yükseltti.

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle dünya ve Rusya gıda piyasalarında önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Reşetnikov, “Söz konusu değişiklikler, yıl sonu enflasyon tahminimizde değişiklik yapmamıza neden oldu. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8’den yüzde 7,4’e yükselttik.” dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışın, enflasyon tahminindeki yükselişin ana nedeni olduğunu belirten Reşetnikov, “Özellikle meyve, sebze ve et ürünlerdeki artış etkili oldu. Ancak 2022-2024 için geçerli olan yüzde 4 enflasyon oranı için tahminlerimizde değişiklik yapmadık.” yorumunu yaptı.

Rus ekonomisi için yıl sonu büyüme tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadıklarını kaydeden Reşetnikov, “Mevcut ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,2 düzeyinde ve enflasyondaki artışa rağmen bu tahminde bir değişiklik yapmıyoruz.” ifadesini kullandı.

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#Rusya#Enflasyon#Ekonomi