Rüşvet çarkını gizli kamera kırdı

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’ne, tapu işlemleri için giden bazı vatandaşlar, işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet talebiyle karşılaştı. Rüşvet vermek istemeyen vatandaşların yaptıkları başvurular üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, rüşvet talep eden memurlar telefon dinlemesine alınırken, polis gizlice tapu müdürlüğünün odalarına gizli kamera yerleştirdi. Başta floresan lambalar ve diğer elektronik eşyaların içerisine yerleştirilen kameralardan, rüşvet alan memurlar tespit edildi. Telefon dinlemelerinde de rüşvet pazarlıkları saptandı.

HESAPLARA İNCELEME

Aylar süren çalışmanın ardından dün sabah saatlerinde ekipler operasyon başlattı. İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa’da adreslere yapılan baskınlarda, aralarında tapu müdürü ve 10 memur olmak üzere 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin arandığı belirtilirken, gözaltına alınan kişilerin Emniyette sorguya alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin banka hesapları ve malvarlıkları ilgili de araştırma başlatıldığı kaydedilirken, şüphelilerin Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi.