Rosneft'in iştiraklerine yaptırım!

ABD, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in iştirakini yaptırım listesine alarak Venezuela'ya uyguladığı baskıyı artırdı. Beyaz Saray Rosneft'in Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya finansal destek sağladığını ifade ediyor.



Washington, Maduro hükümetini desteklediği için Moskova'yı hedef alırken, ABD Hazine Bakanlığı Rosneft'in Cenevre merkezli birimi olan Rosneft Trading SA'ya yaptırımlar getirdi.



Bu adım zaten sorunlu olan ABD-Rusya ilişkilerini daha da karmaşık hale getirebilir. Rusya, kararın haksız rekabete yol açacağını ve Moskova'yı Venezuela ile çalışmaya devam etmekten caydırmayacağını ifade ederek yaptırımları kınadı.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin adımını "tek taraflı" olarak nitelendirdi ve Washington'un "Venezuela halkına saldırmaya" devam ettiğini söyledi.



ABD'li yetkililer Rosneft'in iştirakini Venezuela petrol sektörünü ayakta tutmak ve ABD'nin yaptırımlarını ihlal etmesini sağlayacak "hileler" yapmakla suçladı. Buna göre Rosneft, Venezuela petrolünü taşıyan gemilerden başka gemilere petrol aktararak yaptırımların ihlaline aracılık ediyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın petrol varlıklarının yozlaşmış Maduro rejimi tarafından yağmalanmasını önlemeye kararlı" dedi.



Rosneft yaptırımları kabul edilemez olarak nitelerken ABD'li yetkililerin şirketle yapılan görüşmelerde, Rosneft'in herhangi bir sınırlamayı ihlal etmediğini defalarca kabul ettiklerini belirtti. Rosneft, ABD Hazine Bakanlığı'nın herhangi bir ihlal kanıtı sunmadığını açıkladı.