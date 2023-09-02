Robotlar sahneye çıkıyor... Paris’te 5 hastanede çalışan ‘Mirokai’ isimli robotlar, 30 bin Euro’dan satışa sunuluyor

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin buluştuğu Berlin IFA’da, robotik ürünler önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Hastanelerde sağlık çalışanlarına yardımcı olan robotların yanı sıra barmenlik yapan ve sadece içecek hazırlamakla kalmayıp sohbet de eden robotlar, önümüzdeki yıllarda sosyal hayatın daha çok bir parçası olacaklarını gösterdi. Bu yıl iki bini aşan markanın katıldığı organizasyonda tüm biletlerin tükendiğini belirten IFA Genel Müdürü Oliver Merlin ise “Bu yıl katılımcıların yüzde 30’u ilk kez IFA’ya katılıyor. IFA Next’te 350 startup ve 200’den fazla yatırımcı yer alacak. Girişimlerin IFA’daki yerinin büyüyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

HASTANEDE ROBOT İSTİHDAM EDİLİYOR

Yapay zekâ ve sürdürülebilirliğin etkisinin bu yıl iyiden iyiye arttığı organizasyonda, robotların sergilendiği alanın diğer yıllara göre küçüldüğü ancak bunun nedeni olarak artık çoğu markanın kendi robotlarını kendi standında sergilemesi gösterildi. Sorumluluğu esas alarak robotik teknolojilerle sağlık sektörünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Fransa merkezli Enchanted Tools’un CCO’su Richard Malterre Hürriyet’e yaptığı açıklamada, geliştirdikleri robotların hali hazırda Paris’te 5 hastanede çalıştığını belirterek, “Küçük eşyaları bir yerden bir yere taşıma konusunda yardımcı olan bu robotlar, hemşirelerin ve sağlık görevlilerinin de işini oldukça kolaylaştırıyor. 2025 yılına kadar bu sayının başka noktalarda da artmasını hedefliyoruz” bilgisini verdi.

Haberin Devamı

BARMENLERE RAKİP

Kaplumbağa görünümlü olan ve havuz temizlemek için Aiper tarafından üretilen robotlar, fuarın ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. ABD merkezli şirketin 4 farklı modeldeki robotları, 299 Euro’dan 899 Euro’ya kadar değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Unitree’nin ürettiği robotlar ise özellikle yangında müdahale ve kurtarma çalışmalarında çözüm sunmayı amaçlıyor. Alkollü ya da alkolsüz ürünleri bir barmen gibi hazırlayabilen ve sohbet edebilen; saatte 100 içecek yapabilen robotun insandan 2 kat daha hızlı çalıştığı belirtiliyor. Yanuai tarafından üretilen robot, içeceği hazırlamadan önce tercihinizi belirlemenizi istiyor. Ödeme kredi kartıyla yapılırken, içecek 3 dakika içinde servis ediliyor.

Haberin Devamı

KREDİ KARTININ YERİNİ YÜZÜK ALIYOR

IFA’nın en dikkat çeken alanlarından biri de startupları ve yatırımcıları buluşturan IFA Next alanı oldu ve bu alanda Güney Kore ağırlığı hissedildi. Yapay zekâyla yüz tanıyabilen ve görsel sınıflandırma yapabilen Huenit’in robotu aynı zamanda lazerle kesme işi yapabilirken; kahve ve yemek yapma, bozuk para boyutundaki objeleri bir yerden bir yere taşıma gibi özelliklere de sahip olduğu belirtildi. Evde ya da üretim alanlarında kullanılan ve 2013 yılında Güney Kore’de kurulan Neuromeka’nın robotu ise ülkede yaşlıların çalıştığı bir kafede, kahve yapımında yardımcı oluyor. Almanya merkezli Pagopace ise yüzük şeklinde bir ödeme sistemi sunuyor. Farklı renklerdeki yüzükler suya dayanıklı ve 99 Euro’dan satışa sunuluyor.

Haberin Devamı

havuz temizlemek için Aiper tarafından üretilen robotlar, fuarın ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. ABD merkezli şirketin 4 farklı modeldeki robotları, 299 Euro’dan 899 Euro’ya kadar değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Unitree’nin ürettiği robotlar ise özellikle yangında müdahale ve kurtarma çalışmalarında çözüm sunmayı amaçlıyor. Alkollü ya da alkolsüz ürünleri bir barmen gibi hazırlayabilen ve sohbet edebilen; saatte 100 içecek yapabilen robotun insandan 2 kat daha hızlı çalıştığı belirtiliyor. Yanuai tarafından üretilen ROBOT, içeceği hazırlamadan önce tercihinizi belirlemenizi istiyor. Ödeme kredi kartıyla yapılırken, içecek 3 dakika içinde servis ediliyor.

Haberin Devamı

KREDİ KARTININ YERİNİ YÜZÜK ALIYOR

IFA’nın en dikkat çeken alanlarından biri de startupları ve yatırımcıları buluşturan IFA Next alanı oldu ve bu alanda Güney Kore ağırlığı hissedildi. Yapay zekâyla yüz tanıyabilen ve görsel sınıflandırma yapabilen Huenit’in robotu aynı zamanda lazerle kesme işi yapabilirken; kahve ve yemek yapma, bozuk para boyutundaki objeleri bir yerden bir yere taşıma gibi özelliklere de sahip olduğu belirtildi. Evde ya da üretim alanlarında kullanılan ve 2013 yılında Güney Kore’de kurulan Neuromeka’nın robotu ise ülkede yaşlıların çalıştığı bir kafede, kahve yapımında yardımcı oluyor. Almanya merkezli Pagopace ise yüzük şeklinde bir ödeme sistemi sunuyor. Farklı renklerdeki yüzükler suya dayanıklı ve 99 Euro’dan satışa sunuluyor.

Haberin Devamı

‘AKILLI TINY HOUSE’LAR GELİYOR

IFA’da pek çok markanın akıllı ev yatırımları öne çıkarken; LG tarafından üretilen 37 metrekare büyüklüğündeki iki katlı Smart Cottege’ta, kuru temizlemeden, elektrikli araç şarj etmeye kadar çok sayıda ihtiyaç karşılanabiliyor. Evlerin gelecek yıllarda satışa sunulacağı ve birden fazla evin birleştirilerek, tasarımının değiştirilebileceği belirtiliyor. LG’nin dış mekânlarda kullanılmak üzere ürettiği ve 999 dolardan satışa sunulan TV ise bir valiz içinde taşınabiliyor.

TÜRK ŞİRKETTEN TEKNOLOJİ ŞOVU

Yerli teknoloji şirketi Vestel de fuarın ilk gününde sürdürülebilirlik vizyonuyla ürettiği ürün ve çözümleri tanıttı. Şirket fuarda, ihtiyaca göre özelleştirilebilen 32” ila 98” arasında değişen boyutlarda ekranlar, araç içi ekran çözümleri, pişirme grubu ürünleri, Quantum Dot TV, Mini Led TV, şarjlı süpürge, yapay zekâ asistanı gibi birçok ürünü ziyaretçilerle buluşturdu.

Vestel’in Ar-Ge ve inovasyon gücüyle sektörün global ölçekteki en önemli fuarlarından birinde ülkemizi 31’inci kez gururla temsil ettiğine dikkat çeken Vestel CEO’su Ergün Güler, “Biz yalnızca bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil; küresel bir teknoloji şirketiyiz. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı yıllar önce ajandamıza almış, tüm süreçlerimizi bu hedef doğrultusunda planlamıştık. Bugün görüyoruz ki otomotivden akıllı yaşam ekosistemine, yapay zeka ve IoT kullanımından görsel çözümlere uzanan çok geniş bir yelpazede farklı sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilen global ölçekli ender kuruluşlar arasında yerimizi alıyoruz. Küresel çapta sektörün nabzının tutulduğu böylesi önemli bir organizasyonda ülkemizi 31’inci kez gururla temsil etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Havuz temizlemek için üretilen robotların fiyatları 299 Euro ila 899 Euro arasında değişiyor.