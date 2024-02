Robot projesi için dev işbirliği

Haberin Devamı

Jeff Bezos, Nvidia Corp. ve diğer büyük teknoloji isimleri, yapay zeka için yeni uygulamalar bulma çabasının bir parçası olarak insan benzeri robotlar geliştiren bir işletmeye yatırım yapıyor. Bloomberg’in haberine göre OpenAI ve Microsoft Corp. tarafından da desteklenen Figure AI Inc. adlı girişimin, 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda yaklaşık 675 milyon dolar topladığı belirtildi. Bezos, şirketi Explore Investments LLC aracılığıyla 100 milyon dolar taahhüt etti. Microsoft 95 milyon dolar yatırım yaparken, Nvidia ve Amazon.com Inc.e bağlı bir fonun her biri 50 milyon dolar sağlıyor. Figure’de mühendisler insan gibi görünen bir robot üzerinde çalışıyor.