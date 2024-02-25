×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Robot projesi için dev işbirliği

Güncelleme Tarihi:

#Jeff Bezos#Amazon#Dolar
Robot projesi için dev işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Amazon’un patronu Jeff Bezos, Nvidia ve OpenAI insansı robot projesi için ortaklık kuruyor.

Haberin Devamı

Jeff Bezos, Nvidia Corp. ve diğer büyük teknoloji isimleri, yapay zeka için yeni uygulamalar bulma çabasının bir parçası olarak insan benzeri robotlar geliştiren bir işletmeye yatırım yapıyor. Bloomberg’in haberine göre OpenAI ve Microsoft Corp. tarafından da desteklenen Figure AI Inc. adlı girişimin, 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda yaklaşık 675 milyon dolar topladığı belirtildi. Bezos, şirketi Explore Investments LLC aracılığıyla 100 milyon dolar taahhüt etti. Microsoft 95 milyon dolar yatırım yaparken, Nvidia ve Amazon.com Inc.e bağlı bir fonun her biri 50 milyon dolar sağlıyor. Figure’de mühendisler insan gibi görünen bir robot üzerinde çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeff Bezos#Amazon#Dolar

BAKMADAN GEÇME!