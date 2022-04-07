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Rize-Artvin Havalimanı renklenmeye başladı

#Rize#Artvin#Havalimanı
Rize-Artvin Havalimanı renklenmeye başladı

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı pistinin ve apronlarının çizgileri çekilmeye başlandı.

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Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak, havalimanı önümüzdeki günlerde test uçuşları için hazır hale getirilmeye başlandı.

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Altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde ilk test uçuşları gerçekleşecek olan Rize-Artvin Havalimanında havalimanının iç dizaynının ardından pistin ve apronların çizgilerinin çekilmesiyle proje Rizelileri daha da heyecanlandırdı.

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#Rize#Artvin#Havalimanı

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