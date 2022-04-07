Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Hollanda'da enflasyon fırladı! 46 yılın zirvesinde

#Hollanda#Enflasyon#Ekonomi
Hollandada enflasyon fırladı 46 yılın zirvesinde

Küresel ekonomilerin mücadele ettiği enflasyon büyük sorun olmaya devam ediyor. Hollanda'da enflasyon son 46 yılın zirvesine çıktı.

Haberin Devamı

Hollanda'da enflasyon yükselişini sürdürüyor. Pandemi, tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birlikte Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı.

Hollanda İstatistik Kurumu tüketici fiyat artışlarını açıkladı.

Kurumun verilerine göre Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 9.7 arttı. Ülkede enflasyon 1976'dan bu yana görülen yüzde 9.8'in seviyesinin ardından en yüksek noktaya çıkmış oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 3.6 arttı. AB uyumlu tüketici fiyat artışı yüzde 4.4 olurken yıllıkta da yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın

Markalı pakette ‘sahte deterjan’Markalı pakette ‘sahte deterjan’Haberi Görüntüle

PETROL KRİZİ TETİKLEMİŞTİ

1973 yılındaki petrol krizinden ağır yara alan Hollanda'da fiyatlar yükselişe geçmiş ve 1975 yılında Ocak ayında yüzde 11.1 ile rekor kırmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Enflasyon#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj