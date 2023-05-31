Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanı oldu

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TOBB Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79'uncu Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.



Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:



-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)



-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)



-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)



-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)



-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)



-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)



-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)



-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)



-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)



-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)



-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)



-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)



-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)



-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)



-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)



-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)



Genel Kurul’da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.