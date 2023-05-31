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Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanı oldu

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Genel Kurul
Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 18:29

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçildi.

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TOBB Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79'uncu Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

-Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

-Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı) 

-Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) 

-Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı) 

-Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı) 

-Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) 

-Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı) 

-Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı) 

-Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı) 

-Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) 

-Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı) 

-Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı) 

-İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) 

-Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı) 

-Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı) 

-Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı) 

-Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı) 

-Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı) 

-Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı) 

-Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Genel Kurul’da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi. 

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Genel Kurul

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