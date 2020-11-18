Restoranlarda paket servis dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni tedbirler kapsamında restoran, lokantalar ve kafeler gün içinde paketle satış yapabilecek. Restoranlar saat 20.00 den sonra ise sadece telefon ya da online siparişle paket servisi yapabilecek. Hıfzıssıhha Kurulları şehirlerarası dinleme tesislerindeki yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutabilecek. Onbinlerce işletmeyi ilgilendiren tedbirlere ilişkin sektör temsilcileri Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 10’U PAKET

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, “En doğru zamanda ve en kısa sürede yapılması gereken ne varsa yapılmalı. Sektörün kaynakları sınırlı. Bir salgın gerçeği var. Burada herkes haklı” vurgusu yaptı. Paket servis uygulamasının restoranlarda yüzde 5-10’luk bir payı kapsadığını kaydeden Kaya Demirer “Hali hazırda, restoranların talep eden müşteriye paket servis yapması önünde bir engel yok. Ancak altyapı olarak tüm işletmelerin hazır olduklarını söylemek güç” diye konuştu.

KOMİSYONLAR YÜKSEK

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise önceki kapatma kararlarında ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Paket servis ile ilgili özellikle, üyelerinden alınan yüksek komisyonlar nedeni ile sıkıntı yaşadık. Her esnafın paket servis imkânı da yok. Kaldı ki sulu yemekleri paket servis olarak müşteriye göndermek çok zor.”

MARKETLERDE SIKINTI YOK; RAFLAR DA DEPOLAR DA DOLU

İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, tüketicide bir panik havası gözlemlemediklerini kaydederek “Toplamda 43 üyemizin 2000’e yakın mağazası bulunuyor. Tüm üyelerle sürekli temas yakın halindeyiz. Herhangi bir ürün sıkıntısı yok. Raflar da depolarda da dolu. Tedarik zincirlerinde de hiçbir sıkıntı yok” dedi. Faruk Güzeldere, “Market alışverişlerini her evden bir kişi” yapsın çağrısını ise yineledi. Başkan Güzeldere, yerel marketler olarak fahiş fiyat artışlarının olmaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.