Rekor tüketim kesintiyi getirdi

Elektrik kesintilerinin yükselen elektrik talebinden kaynaklandığı ifade edilirken, bazı dağıtım şirketleri de iletim kaynaklı olduğunu kaydetti. Kurban Bayramı döneminde 700-800 bin megavatsaat civarına düşen elektrik tüketimi tatilin bitmesinin ardından 1 milyon megavatsaat üstüne çıktı. Aşırı sıcakların da etkisiyle elektrik tüketimi, 29 Temmuz’da 1 milyon 88 bin 12 megavatsaate, 30 Temmuz Cuma günü 1 milyon 97 bin 624 megavatsaate yükseldi. 31 Temmuz günü 1 milyon 64 bin 110 megavatsaat oldu. Ağustosun ilk günü pazar gününde ise 969 bin 930 megavatsaat tüketim yaşandı.

AA’nın haberine göre yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi arttırdığına dikkat çektiler. Kaynaklar, aşırı yüklenme nedeniyle tüketim talebinin karşılanamadığını ifade ettiler. Rekor talep karşılanamayınca 60-120 dakikalık kesintilerin başladığı anlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde büyük artış görüldüğü belirtildi. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, “Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.

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