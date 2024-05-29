Rekabet Kurumu beyaz et sektörüne göz açtırmadı: 1.2 milyar lira ceza kesildi

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Rekabet Kurumu’nda yapılan açıklamaya göre, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (AS OFİS), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) ünvanlı 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. LEZİTA hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü.

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CEZALAR ARTABİLİR

Soruşturma süreçleri devam ederken, LEZİTA, BEYPİLİÇ, KESKİNOĞLU ve ŞENPİLİÇ ünvanlı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma süreci sonunda ihlali kabul eden dört üreticiye toplamda yaklaşık 1,2 milyar TL idari para cezası uygulandı ve bu firmalar bakımından soruşturma sonlandı. Soruşturmada uzlaşma süreci devam eden firmalar bulunurken, uzlaşma süreçleri sonucunda beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik verilen toplam para cezasının artabileceği belirtiliyor.