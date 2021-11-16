Putin istedi! Rusya'dan maden hamlesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengizi canice öldürmüştüİşte canavarın dehşet koleksiyonu... Mimar Başak Cengiz'i canice öldürmüştü#Başak Cengiz
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Tek tweeti başını yaktı Dev bankadan Muska milyonlarca dolarlık davaTek tweeti başını yaktı! Dev bankadan Musk'a milyonlarca dolarlık dava#Jpmorgan
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Özel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı donduÖzel giysiler ve sarı bir plastik poşet... Dünyanın kanı dondu!#Çin
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Paylaşmaya hazır mıyız Tuvaletler bile akıllı olacak…Paylaşmaya hazır mıyız? Tuvaletler bile akıllı olacak… #Teknoloji
Gözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadıGözleri doldu o günleri anlattı: Beni öyle görünce dayanamadı!#Oya Başar
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
HABERLEREkonomi Haberleri

Putin istedi! Rusya'dan maden hamlesi

#Rusya#Maden#Putin
Putin istedi Rusyadan maden hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki madenlere erişimi kolaylaşacak.

Haberin Devamı

Moskova yönetiminin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararı, özellikle bölgedeki kömür ve metalürji ürünlerinin Rusya tarafından daha kolay ithal edilmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün imzaladığı kararnameyle Rus hükümeti, bir ay içerisinde Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerine ait ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeleri yapacak.

Gözden Kaçmasın

Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazlaAvrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!Haberi Görüntüle

Buna göre, Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak.

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek “Bu çok hızlı bir entegrasyon için gerekli şartların yaratılması anlamına geliyor. Bir elektrikli süpürge gibi, işgal altındaki bölgelerin ekonomisi Rusya’ya sürükleniyor.” dedi.

Rus uzmanlar, söz konusu kararla Donbas’taki temel ürünlerin Rus pazarındaki zincir marketlerde daha fazla yer alacağını, bölgedeki kömür ve metal ürünlerinin de Rusya tarafından daha kolay ithal edileceğine işaret ediyorlar.

Ukrayna’da kömür üretimi 2013’te 84 milyon düzeyinde gerçekleşirken, 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde bağımsızlıklarını ilan etmesinden önce ülkedeki kömürün yüzde 75’i Donetsk ve Lugansk’ta üretiliyordu.

Ayrıca bölgede imal edilen metalürji ürünleri, dizel lokomotifler ve endüstriyel ekipmanların da Rus pazarına daha kolay erişim sağlayabileceği öngörülüyor.

Gözden Kaçmasın

Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajıHaberi Görüntüle

SİLAH DESTEĞİ VE PASAPORT TEMİNİ

Putin tarafından 2018’de imzalanan bir başka kararnameyle Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesine karar verilmişti.

Rusya'nın Donbas bölgesine ekonomik ve sosyal desteklerin yanı sıra askeri alanda da destek verdiği biliniyor.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan çeşitli raporlarda, Rusya’nın Donbas'a tanklar, uçaksavar füzeleri ve tanksavar silahları tedarik ettiği öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretiHaberi Görüntüle



DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Maden#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın