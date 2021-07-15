Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve diğerleri için ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre; tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ve sigaralardan ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanacak.

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