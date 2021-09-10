Prof. Şahin ve Dr. Türeci’ye ‘Tıp Onur Ödülü’

Şahin ve Türeci, 2019 yılının son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlercesinin ölümüne neden olan SARS-COV-2’ye karşı, bir yıldan daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görüldüler. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda 2021 Tıp Bilim Ödülü ise, immünoloji alanında birçok önemli buluşun sahibi bir bilim insanı olan ve Swiss Institute of Allergy and Asthma Research’de 2003 yılından beri İmmün Regülasyon Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e verilirken, Tıp Teşvik Ödülü’nü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü de Bengisu Karaköse kazandı.

‘UMUDUMUZ GÜÇLENDİ’

7 Eylül 2021 Salı günü İstanbul’da düzenlenen ödül törenine, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci de katıldı. Bilimsel çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle İstanbul’a gelemeyen ve ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya’da Bülent Eczacıbaşı ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın elinden alan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, gönderdikleri video mesajı ile ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Virüs çok kısa sürede nasıl küresel bir salgına dönüşmüşse; insanlığın, milletlerin, devletlerin felaketlerle mücadelesi de küresel olmak zorundaydı. İki bilim insanının, Almanya’da bir Amerikan firmasıyla işbirliği yaparak çok kısa sürede bütün dünyaya sunduğu aşı geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. Dünya, iki yıl dolmadan beş milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi” diye konuştu.

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