Poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
Novak Djokovic sınır dışı Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğizNovak Djokovic sınır dışı! Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğiz#Koronavirüs
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyonErdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon#Recep Tayyip Erdoğan
Hafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaşın romantik Kapadokya tatiliHafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın romantik Kapadokya tatili#Deniz Can Aktaş
Sen neymişsin Emirhan İlkhan Maçın ardından: Şok oldumSen neymişsin Emirhan İlkhan! Maçın ardından: Şok oldum#Beşiktaş
HABERLEREkonomi Haberleri

Poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi

#Poşet#Fiyat#Sabitleme
Poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi

Yapılan düzenleme ile plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve zincir mağazalara ise kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Haberin Devamı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ üzerinde yaptığı düzenlemede plastik poşet fiyatını 25 kuruşta sabit tutarken, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluk getirdi. İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Plastik Poşet Komisyonu’ toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede şu ifadelere yer verildi: “2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur. 01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.”

KASA YAKININDA OLACAK

Plastik poşet fiyatlarını 2019 yılında 25 kuruş olarak belirleyen ve 2022 yılında da bu fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluklar getirdi. Yeni yılla birlikte ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak. İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla uygulamaya alındı.

Haberin Devamı

YÜZDE 75 AZALDI

Bakanlık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görüldüğü, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiği belirtti.

Bu azalmayla Türkiye’de poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçildiği ve yaklaşık 2.44 milyar lira tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, 14 bin 640 ton sera gazı salınımına da engel olunduğu bilgisi verildi. 2021’de, uygulama öncesine göre poşet kullanımındaki azalış oranının yüzde 65 olmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, kısmi artışın nedeninin salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Poşet#Fiyat#Sabitleme

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl