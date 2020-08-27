Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak. Jeopolitik tarafta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, dün Amerikan ilaç firması Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini duyurdu.

Makroekonomik tarafta dün sakin olan veri gündeminin bugün nispeten hareketlendiği görülürken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de ikinci çeyrek geçici gayrisafi yurt içi hasıla, kişisel tüketim harcamaları ve işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Öte yandan dün ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri temmuzda beklentilerin üzerinde artmasının ardından New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 değer kazanarak rekor seviyeden kapandı. Dolar endeksi iki günlük düşüşün ardından bugün yüzde 0,1 artışla 92,9 seviyelerine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,6790 seviyelerine geriledi. ABD endeks vadelilerinin ise Powell'ın enflasyon hedefine dair beklenen açıklamaları öncesinde bugün düşüşle seyrettiği görülüyor.

Avrupa'da dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1770 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından bugün 1,1830 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında, Çin’de sanayi kesimi karlarının temmuzda yıllık yüzde 19,6 ile beklentilerin üzerinde artması ve Japonya’da tüm sanayi aktivite endeksinin haziranda aylık yüzde 6,1 yükselişle piyasa öngörülerinin altında kalması sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,63 artışla günü 1.099,02 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 7,3356 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından bugün 7,36 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta Fed Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.