Piyasalar merakla bekliyordu... Fed Başkanı Powell konuştu, altın yükseldi! İşte detaylar

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Enflasyon sorununu dizginlemek için sürekli faiz artırımı yapan ancak henüz başarıya ulaşamayan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Powell, enflasyonda yüzde 2 hedefine sadık olduklarını, yeniden faiz artışı yapıp yapmama konusunda ise verilere bağlı hareket edileceğini söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz.

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PİYASALARIN TEPKİSİ

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, Powell'ın konuşması sonrası 1,10 baz puan düşerek yüzde 4,224 seviyesine geriledi. Ons altın 1922 dolarla gün içi zirvesine ulaştı ancak gün içi zirvesinde tutunamadı ve 1909 dolara kadar geriledi. Ons altındaki hareketle birlikte gram altın da 1640 liraya kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi 1,0793 seviyesinde yatay seyrediyor.