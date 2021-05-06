Pilot proje olarak başlıyor... Uçuşlarda yeni dönem

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizme olan etkisini azaltmak ve hava yolu şirketlerine kolaylık sağlamak amacıyla, yolcuların Kovid-19 aşı veya test sonuçlarını içeren cep telefonu uygulamasıyla yapacağı uçuşlara pilot proje olarak başlanıyor.

İspanya'da Vueling hava yolu şirketi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) onayıyla, "IATA Travel Pass" adıyla Kovid-19 testlerini veya aşı sertifikalarının kaydedilmesine olanak tanıyan bir mobil uygulamayla 7 Mayıs'tan itibaren ilk pilot uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Ucuz tarifeli hava yolu şirketleri arasında dünyada ilk kez bu uygulamanın kullanılacağını açıklayan Vueling, 7 Mayıs Perşembe Barselona'dan Zürih'e gidecek uçaktaki yolcuların, IATA Travel Pass adlı ücretsiz uygulamayı cep telefonlarına indirerek, kağıt kullanmaksızın Kovid-19 testleri veya aşı ile ilgili belgelerini elektronik ortamda sunabileceklerini bildirdi.

Söz konusu pilot uygulamanın 30 Mayıs'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Vueling'in Müşteri Hizmetleri Direktörü Calum Laming, "yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak ve teknolojik imkanları teşvik etmek konusunda" çalıştıklarını ifade etti.

Laming, Kovid-19'dan dolayı getirilmesi planlanan "aşı pasaportu" uygulanmasını ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ihtiyacını, ekonomiyi ve sosyal yaşamı yeniden canlandırmak için iki temel unsur olarak gördüklerini söyledi.

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