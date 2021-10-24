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Petrol üreticisi Suudi Arabistan sıfır karbona ulaşmayı hedefliyor

#Petrol#Suudi Arabistan#Sıfır Karbon
Petrol üreticisi Suudi Arabistan sıfır karbona ulaşmayı hedefliyor

Suudi Arabistan, "Yeşil Suudi Girişimi Forumu"nun ilk oturumunda, 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün başkent Riyad’da çalışmalarına başlanan Yeşil Suudi Girişimi Forumu'nda "Riyad Sürdürülebilirlik Stratejisini" başlattığını açıkladı.

Döngüsel karbon ekonomisi yaklaşımı benimseyerek, 2060 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedeflerinin olduğunu ifade eden Bin Selman, Suudi Arabistan’ın Küresel Okyanus İttifakı, Okyanus ve Plajlarda Plastik Atıkları Temizleme İttifakı ve İklim Eylemi için Spor Anlaşması’na katılma niyetinin olduğunu söyledi.

Foruma katılan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hasan en-Nasır da şirketin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için çalıştığını kaydetti.

Nasır, "Gaza yapılan yatırım, Suudi Arabistan'da yanan sıvı maddelerin büyük bir kısmının bertaraf edilmesini sağlayacak." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknolojiden Sorumlu Bakanı Sultan el-Cabir ise dünyanın iklim değişikliğiyle yüzleşmesine yardımcı olmak için Forumun önemini vurguladı.

Kuveyt Petrol Bakanı ve Yüksek Eğitim Bakanı Muhammed el-Faris, ülkesinin enerji geçişlerini iyileştirmek için Suudi Arabistan ve Körfez ile ortak çalışacağını ifade etti.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles da video konferans aracılığıyla katıldığı Yeşil Suudi Girişimi Forumu ile Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi'nin başlamasının, sürdürülebilir ve verimli bir geleceğin inşasına katkıda bulunacağını aktardı.

Suudi Arabistan, 23-25 ??Ekim tarihleri ??arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.
Bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli konukların katılacağı konferansta iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının destekleneceği belirtilmişti.

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#Petrol#Suudi Arabistan#Sıfır Karbon

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