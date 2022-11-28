Petrol fiyatlarında Venezuela etkisi! Hızlı düşüş başladı

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Petrol fiyatlarında hızlı gerileme yaşatacak gelişme yaşandı. ABD, Venezuela petrolüne uyguladığı ambargoyu gevşetti ve petrol değer kaybetmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında Rus petrolüne olan talebin gerilemesi ve petrol arzının azalmasıyla birlikte fiyatlar yükselişe geçmişti. Venezuela petrolünün serbest piyasada dolaşıma başlayacak olması fiyatları aşağı çekti.

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PAZARLIKLAR UZUN SÜRDÜ

ABD'li Chevron'un Venezuela'da faaliyete başlamasına izin verildi. 6 ay süreyle izin alan Chevron petrol üretimi yapacak.

Caracas’a yaptırım uygulayan ABD, Venezuela petrolünün uluslararası piyasaya çıkmasını engellerken, varlıklarını da dondurmuştu.

PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatları Venezuela rezervlerinin piyasaya dahil olmasıyla birlikte yüzde 3 civarında geriledi. Brent petrol yüzde 3 kayıpla 81,22 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 81,11 dolar en yüksek de 83,13 dolar seviyesini görmüştü.

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MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 82 kuruş indirim olacağı belirtiliyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.