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EYT’ye yeni kıdem tazminatı formülü

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#EYT#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Bilgin
EYT’ye yeni kıdem tazminatı formülü
Hacer Boyacıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 07:00

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar çalışmalarında emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için önemli bir formül önerildi. Buna göre, aynı işyerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatlarının, işten ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılabilir. Öneriye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olumlu bakıyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalarda sona yaklaşılırken, emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için de formül aranıyor. Bu konudaki öncelikli talepler arasında “aynı işyerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlere, kıdem tazminatlarının ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılması”nın da bulunduğu öğrenildi. Talebin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca değerlendirildiği ve olumlu bakıldığı belirtiliyor. Yürürlükteki mevzuata göre çalışan ve işveren arasındaki anlaşma ile emeklilik işlemleri yapılırken kıdem tazminatı sıfırlanabiliyor veya işyeri uhdesinde kıdem tazminatı hesabında durmaya devam ediyor.

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500 MİLYARA ÇIKABİLİR

İşverenler yasal bir güvenceyle, ödemelerin net bir kurala bağlanmasını istiyor. İşverenlerin talebinin temel nedeninin aynı anda oluşacak kıdem tazminatı yükü olduğu belirtiliyor. Yapılan hesaplamalara göre olası EYT düzenlemesi sonrasında ilk yıl emekli olacak sayısı 1.6 milyon kişiye kadar çıkabilecek. Bunun da ek 528 milyar TL’lik bir fon ihtiyacına neden olacağı belirtiliyor.

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Bazı şirketlerin kıdem tazminatı yükünün 1 milyar lirayı aştığına dikkat çekilirken, işveren örgütleri de, “kıdem tazminatı yükü nakit dengemizi bozmasın” beklentisini dile getirdi. İşverenlerin EYT düzenlemesiyle ilgili beklentilerini ilk olarak TİSK, 3 Kasım’daki açıklamasıyla gündeme getirmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, düzenlemenin nitelikli iş gücü kaybı ve kıdem tazminatı yükü gibi ek maliyetleri de gözetecek uygun çözümlerle hazırlanmasının kritik olduğuna dikkat çekmiş ve bir dizi görüşme yapmıştı.

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BİLGİN: ÖDEMELERE TAKSİT YAPILABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, bu görüşmeler sonrasında bazı taleplere sıcak baktıkları mesajını verdi. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Bilgin, EYT’lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenlerin taleplerine değindi. Bilgin, “Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var. Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir” dedi.

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EYT’ye yeni kıdem tazminatı formülü
Vedat Bilgin

TİSK’in talepleri arasında bulunan emekli çalışanların primlerinin diğer çalışanlarla eşitlenmesi için de düzenleme yapılacağını belirten Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana destek vereceğiz” dedi.

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#EYT#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Bilgin

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