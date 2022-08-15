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Petrol fiyatlarında sert hareket

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#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol fiyatlarında sert hareket
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 16:19

Çin ekonomisinden gelen olumsuz veriler petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petrol 98 dolar seviyesinden yüzde 5 oranında gerileyerek 93 dolara düştü.

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Petrol fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Çin ekonomisinde güçlülük zayıflamaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüketim alışkanlıklarının ve harcamaların azalmasıyla birlikte şirketlerin de üretimleri azaltması ekonomik büyümeyi tehdit eder hale geldi. Sanayi üretimi verisi yüzde 3,8 oranında gerçekleşse de beklentiler yüzde 4,3 oranında oluşmuştu.

Petrol fiyatları da dünyanın dev ekonomilerinden Çin'de durgunluğun oluşacağı beklentisiyle gerilemeye başladı. Petrol fiyatları gün içinde yüzde 5 oranında düştü. 98 dolar seviyesinden 92,80 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları küresel ekonomi için de durgunluğun sinyali olarak öne çıkıyor.

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PETROL NİYE DÜŞÜYOR

Küresel ekonomideki gidişat, koronavirüs salgını gibi olumsuzluklar petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle güç kazanan petrol küresel durgunluk beklentileriyle yönünü aşağı çevirmiş durumda.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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