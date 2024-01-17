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Petrol fiyatları düşüşte

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Çin#İngiltere
Petrol fiyatları düşüşte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 15:27

Brent petrolün varil fiyatı 76,86 dolara geriledi.

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Yatırımcıların Çin'deki zayıf büyüme verilerine ve İngiltere'deki enflasyondaki beklenmedik yükselişe tepki vermesiyle küresel piyasalarda hisse senetleri ve petrol fiyatları düşüşe geçti. 

AFP'de yer alan habere göre, dünyanın ABD'den sonra ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisi, son 30 yılın en kötü büyüme performanslarından birini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, gayri safi yurt içi hasılanın beklentiler doğrultusunda yüzde 5,2 oranında arttığını söyledi.

İngiltere'de de yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 4,0'a yükseldiğini gösteren resmi veriler, piyasa tahminlerini yanılttı.

Bu gelişmeler ışığında brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 76,86 dolara geriledi. Batı Texas petrolü ise 2,1 düşüşle varil başına 70,92 dolardan işlem görüyor. 

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#Petrol#Çin#İngiltere

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