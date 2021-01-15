Petrol 56 dolara yaklaştı

Dün 56,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,35 düşüşle 55,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,04 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri etkili oldu.



Çin'de, Pekin'i çevreleyen Hebei eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette vaka sayılarının artmasıyla son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede, salgınla mücadele kapsamında 28 milyondan fazla insan için sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 8 ay sonra ilk kez Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.



Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 93,1 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 23,3 milyondan fazla vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.



Öte yandan, ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik ilave destek paketi beklentisi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.



ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, dün salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.



Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını ifade etti. Belirli bir gelir seviyesinin altındakilere 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para ödenen vatandaşlara bu defa 1400 dolar verilmesi planlanıyor.



Çin'in güçlü ekonomik verileri de fiyatların aşağı yönlü seyrini engelliyor. Dün açıklanan gümrük verilerine göre, Çin'in ham petrol ithalatı geçen yıl salgına rağmen yüzde 7,3 artış gösterdi.



Brent petrolde teknik olarak 56,10 ile 56,70 dolar aralığının direnç, 55,50 ile 54,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.