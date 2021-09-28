Pestisitlerde kalıntı limiti belirlendi

Haberin Devamı

ANKARA / Buna göre, greyfurt, portakal, limon, fındık, ceviz, hindistan cevizi gibi bitkisel ürünler ile et ürünlerindeki kalıntılar AB’ye uyumlu hale getirildi. Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin (AB) yapmış olduğu güncellemeler ve mevzuattaki yenilikler doğrultusunda güncellendi. Yurtiçi ve ithalatta gıdalara uygulanacak maksimum pestisit (zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde) limitlerini içeren yönetmelik, yasaklı pestisitleri, limit kullanılmasını gerektirmeyen bitki koruma aktif maddelerini, işlenmiş ürünlerde kullanılacak işleme faktörlerini ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını da düzenliyor.