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Pestisitlerde kalıntı limiti belirlendi

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Resmi Gazete#Pestisit
Pestisitlerde kalıntı limiti belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

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ANKARA /  Buna göre, greyfurt, portakal, limon, fındık, ceviz, hindistan cevizi gibi bitkisel ürünler ile et ürünlerindeki kalıntılar AB’ye uyumlu hale getirildi. Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin (AB) yapmış olduğu güncellemeler ve mevzuattaki yenilikler doğrultusunda güncellendi. Yurtiçi ve ithalatta gıdalara uygulanacak maksimum pestisit (zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde) limitlerini içeren yönetmelik, yasaklı pestisitleri, limit kullanılmasını gerektirmeyen bitki koruma aktif maddelerini, işlenmiş ürünlerde kullanılacak işleme faktörlerini ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını da düzenliyor.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Resmi Gazete#Pestisit