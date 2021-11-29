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Pegasus Fas uçuşlarını durdurdu

#Pegasus#Fas#Uçuş
Pegasus Fas uçuşlarını durdurdu

Pegasus, koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle Fas'a uçuşları 14 gün boyunca askıya aldığını açıkladı.

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FAS, yeni tip koronavirüsün varyantı olan Omicron nedeniyle ülkeye girişini engellemek amacıyla yolcu uçuşlarını 14 gün boyunca askıya aldı. Bunun üzerine Pegasus bu ülkeye yapacağı uçuşları durdurma kararı aldı. 

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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan havayolu şirketi, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" dedi. 

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#Pegasus#Fas#Uçuş

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