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Daha önceden davalık olmuştu! Nusret bu kez Londra'da tepki çekti

#Nusret#Nusret Gökçe#Salt Bae
Daha önceden davalık olmuştu Nusret bu kez Londrada tepki çekti

Londra'da Nusret'in Salt Bae restoranındaki patates püresi fiyatı ve şef ücretleri konuşuluyor. Nusret bu kez çalışanlarla menüdeki fiyatların aynı olması sebebiyle eleştiriliyor. Nusret daha önceden de ABD'de mesai ücreti vermediği için davalık olmuştu.

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Nusret Gökçe bu kez restoranlarından Londra şubesi için aldığı kararla tepki çekti. İngiltere şubesinde maaşların menüdeki yiyeceklerle aynı olması konuşulmaya başladı.

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Salt Bae hareketiyle ünlenen Gökçe, Londra restoranında yeni bir şef arıyor. Restoranda şefin saatlik ücreti 12 sterlin olacak. Şef aynı zamanda saatlik ücretine ek olarak bahşiş de alacak.

Bu rakam menüdeki bir parça patates püresi ya da mısır fiyatıyla aynı.

Bu durumda işi kabul eden kişi aynı zamanda menüde yer alan altın tomahawk biftek için 52 saatten fazla çalışmak zorunda. Altın tomahawk bifteğin ücreti 630 sterlin.

İDEN OLMAMIŞTI

Salt Bae daha önce toplu işe alım çılgınlığına imza atmış ve yeni çalışanları bulmak için üç günlük bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

The Sun'ın ortaya çıkardığı verilere göre garson barmen ve birçok iş unvanı arayan Nusr-et'e başvuru yapan olmadı.

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FİYATLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

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Nusret'in menüsünde yer alan fiyatlar İngiltere'de gündemden de düşmüyor. Et fiyatlarının ne kadar yüksek olduğundan bahsedilirken, daha küçük ürünler de bile rakamların olduğundan fazla bir rakama servis edildiği belirtiliyor.

Yakın zamanda da 1.812,40 sterlinlik fişe, 236,40 sterlinlik yüzde 15 hizmet ücretinin dahil olduğu görülünce yine tepki toplamıştı.

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ABD'DE DE DAVA AÇILMIŞTI

Daha önceden de Nusret Gökçe'nin başı çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle belaya girmişti. 5 Türk vatandaşı çalışan Gökçe'ye haftada normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışıp, karşılığını alamadıkları için dava açmıştı.

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#Nusret#Nusret Gökçe#Salt Bae

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