Paramız robotlara emanet

2017 yılında TUBİTAK Tekno Girişim Desteği ile kurulan Smart Advice, finansal çözümler sunan bir fintek şirketi. Bankacılık, emeklilik, varlık ve portföy yönetimi sektörleri için robo danışman başta olmak üzere oyunlaştırma, sosyal yatırım ve simülasyon çözümleri sunuyor. Şirket, müşterilerin birikimlerinin ve tasarruflarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için robot ve yapay zekâ teknolojileri geliştiriyor. “Paranızı robotlara emanet ediyorsunuz ve onlarda sizin adınıza yönetiyor” diyen Smart Advice Kurucusu ve CEO’su Onur Yurtsever, “Herhangi bir komisyon ve masraf ödemeden, herhangi bir yatırım alt limiti olmadan herkese dijital yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



1 TRİLYON DOLAR

2008 yılında Amerika’da ortaya çıkan robo danışmanlık kavramının hızla büyüdüğünü belirten Yurtsever, “Önümüzdeki 3 sene içinde dünyadaki tüm varlığın yüzde 10’unun robotlar tarafından yönetilmesi bekleniyor. İşlem hacmi 1 trilyon doları geçti. Ülkemizde de bu alanda gelişmeler hızlandı. Önümüzdeki 2 sene içinde birçok finansal kurumun müşterilerine robo danışman hizmetini sunmasını bekliyorum” dedi. Peki Türkiye’de robo danışmanlara yaklaşım nasıl? Yurtsever bu soruya şöyle yanıt verdi: “‘Yatırımcılara birikimlerinizi robo danışmanların yönetmesini ister misiniz?’ diye sorduğumuzda yarısına yakını evet cevabını veriyor. Finansal kurumların çoğu gündemine almış durumda. İşlem maliyetleri ve zaman açısında ciddi oranda tasarruf sağlıyorlar. Geniş müşteri kesimlerine ulaşmanın en kolay ve en hızlı yolu olduğu için kurumların ilgisini çekiyor.”

DUYGUSAL DEĞİL

Koronavirüs sürecinde yatırımcıların robo danışmanlara ilgisinin arttığını belirten Onur Yurtsever, “Dünyada bu alanda önemli büyümeler oldu. Örneğin Amerika’nın en büyük robo danışmanlarından Betterment yüzde 25 büyürken Wealthfront yüzde 68 büyüdü. Ülkemizde ürünümüzü kullanan müşteri sayılarında artış oldu. Finansal piyasalarda dalgalanmaların artması robo danışmanlara güvenin artmasına neden oldu. Çünkü böyle dönemlerde robo danışmanlar duygusal yatırım kararları almıyor” şeklinde konuştu.

100 BİN MÜŞTERİ

Smart Advice Türkiye’nin önde gelen bankaları, emeklilik ve yatırım şirketleriyle çalışıyor. Bireysel emeklilik sektörü için ‘Akıllı BES Robo Danışmanını’ geliştirdiklerini belirten Yurtsever, şunları söyledi: “Emeklilik planlarınının daha iyi yönetilmesi ve fon değişiklik haklarının kullanılması için ‘AkıllıBES’ programını hazırladık. Farklı bir kurum içim ‘Fon Bilen’ uygulamasını yayına aldık. Risk profillerine göre en uygun fon paketlerini öneriyoruz. Yapay zekâya sahip ilk ‘Robo Danışman Akıllı Paramı’ geliştirdik. Derin öğrenme yöntemi ile geliştirdiğimiz yapay zekâsı sayesinde milyarlarca işlem milyonlarca müşteri için saniyeler içinde yapıyor. Özgün bir finansal model oluştu. Böylece daha fazla birikim yapılmasına ve daha iyi getiriler elde edilmesine yardımcı oluyoruz. Robo danışman hizmeti verdiğimiz müşteri sayısı 100 bine yaklaştı.”

FIRSATI GÖRDÜ, ŞİRKETİ KURDU

17 yıllık bankacılık ve finans deneyimine sahip olduğunu belirten Onur Yurtsever, girişimcilik hikayesini şöyle anlattı: “En son önde gelen bankalardan birinde yatırım ürünleri müdürü olarak çalışıyordum. Robo danışmanların dünyada hızla büyüdüğünü ve varlık yönetimi alanında önemli bir inovasyon olduğunu gördüm. Ülkemizde ilk robo danışman hizmetini sunmak istedim. Çalıştığım kurumda yöneticilerimi ikna edemeyince fikrimi gerçekleştirmek için kendi girişimimi kurmaya karar verdim.”

ROBO DANIŞMANLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Yatırım tavsiyeleri sunan dijital platform ve uygulamalar olarak tanımlanan robo danışmanların 2 tane önemli özelliği var. İlki insan müdahalesinin olmaması ve ikincisi sahip oldukları teknolojik altyapı. Onur Yurtsever robo danışmaların nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Önce yatırımcıları yakından tanınmak için kişisel özelliklerini değerlendiriyor. Çalışıp çalışmadığı, çocuğu olup olmadığı, kredi ödeyip ödemeği ve birikim bulunup bulunmadığı gibi faktörleri değelendiriyor. Ardından risk ve yatırımcı profilini belirlemek için anket yapıyor. Hisse senetleri, emeklilik fonları veya bankacılık yatırım fonları gibi hangi piyasa ile ilgili tavsiye istediğini soruyor. Bilgilendirme ve uyarı ayarları ile ilgili tercihleri aldıktan sonra sistem otomatik olarak kuruluyor. Bundan sonrasında robo danışman değişiklik olacağı zaman haber veriyor. Herkes özel bankacılık ve yatırım danışmanlığı hizmeti alıyor.”

Smart Advice ekibi: Özlem Özsoy, Onur Yurtsever, Emre Gönültaş, Elif Marangoz, Can Üzüm, Abdurrahman Beşinci. (soldan sağa)

