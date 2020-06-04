Paramı Yönetebiliyorum eğitimleri, Nesilden Nesile İnternet projesiyle 65 yaş ve üzeri bireylerle buluşuyor

İstanbul, 04 Haziran 2020 — Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Habitat Derneği ortaklığında 10 yılı aşkın bir süredir devam eden Paramı Yönetebiliyorum eğitimleri, “Nesilden Nesile İnternet” projesi kapsamında 65 yaş ve üzeri bireylerle buluşuyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle değişen şartlardan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan 65 yaş üzeri kesimin e-ticaret ve online alışveriş ile bankacılık işlemlerine gençlere oranla daha az aşina olmasından yola çıkan Habitat Derneği, “Nesilden Nesile İnternet” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Paramı Yönetebiliyorum eğitimleri de “internet bankacılığı ve finansal güvenlik” başlıklarıyla eğitimlere dahil oldu.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, eğitim programına ilişkin olarak şunları kaydetti: “Pandemi koşulları pek çok tüketicinin temel ürün ve hizmetlere erişimini sanal ortamlardan karşılama ihtiyacını doğurdu. Devlet ve belediye hizmetlerinden, market alışverişine kadar yüz yüze gerçekleşen birçok hizmet artık sanal ortamdan kolayca yapılabiliyor. Bu yönelimi harcamalardan da takip etmek mümkün. BKM’nin Nisan verilerinde 5 milyon kartın son iki ayda ilk defa internette ödeme için kullanıldığı açıklandı. İnternetten kartla yapılan market-gıda ödemeleri Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıktı. Ancak sokağa çıkma kısıtından etkilenen 65 yaş üstü bireyler dijital dünyaya gençler kadar hakim olamayabiliyor. Buna çözüm getirebilmek amacıyla Habitat’ın başlattığı Nesilden Nesile İnternet eğitim programına, Paramı Yönetebiliyorum eğitimlerimizle katkıda bulunmaktan ötürü mutluyuz. Aile büyüklerimizin, bu eğitimleri ailenin gençlerinden alarak kendi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceklerini umuyoruz”.

15 Mayıs’ta start verilen “Nesilden Nesile İnternet” programında gençler, birlikte oturdukları aile büyükleri ile birlikte eğitimlere katılım sağlıyor. Eğitimler kapsamında internet güvenliği, e-hizmetler, internetten alışveriş, bilgi doğrulama, internet bankacılığı ve finansal güvenlik konuları işleniyor.

“Nesilden Nesile İnternet” projesini anlatan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Covid-19 sürecinden en çok etkilenen kesim hiç şüphe yok ki 65 yaş üzeri bireyler oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri bu kesimin günümüz teknolojileri ile olan ilişkilerinin göreceli olarak zayıf olması. 25 yıldan bu yana başta dezavantajlı bireyler olmak üzere Türkiye’deki bireylerin teknoloji ile olan bağını ve ilişkisini artırmak için eğitimler veren bir sivil toplum örgütü olarak, gerek Covid-19 süreci gerekse de koronavirüs sonrası dönem için 65 yaş üstü bireylerin dijital hayata adaptasyonu için bu projenin startını verdik. E-hizmetlerden internetten alışverişe kadar geniş bir yelpazede eğitimlerin verildiği proje kapsamında, İnternet Bankacılığı ve Finansal Güvenlik konularındaki eğitim programımızı Paramı Yönetebiliyorum projemizin ortaklarından Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin katkılarıyla hayata geçirdik. Bu projeyi değerli kılan bir diğer unsur ise 65 yaş üstü bireylerin bu eğitimleri aile fertlerinden özellikle torunlarıyla beraber alması. Bu eğitim modeli bir yandan nesiller arasındaki iletişimi güçlendirirken, diğer yandan da büyüklerimize deneyimlerini aktarma, küçüklerimize ise en yakınlarından başlayarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlama fırsatı veriyor.”