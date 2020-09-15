Panetta: ECB politikaları henüz tatmin edici düzeyde değil

ECB politikaları sonuçlarının dikkate değer olduğunu vurgulayan Panetta, ancak henüz tam anlamıyla tatmin edici olmadığını savundu.

Yunanistan hükümetiyle düzenlenen 24. Ekonomistler Yuvarlak masa Toplantısı’nda konuşan Panetta, ECB Yönetim Konseyi’nin, enflasyonu orta vadeli hedeflerle uyumlu düzeylere çekebilmek için, tüm politika araçlarını gelecek veriler ışığında ayarlamaya hazır olduğuna dikkat çekti.

Panetta, "Her şey bir yana, risklerin dengesi aşağı yönlü konumunu sürdürüyor" diye ekledi.