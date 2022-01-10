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Pandemide 450 milyon TL ödedik

#Pandemi#Sigorta#Mehmet Şencan
Pandemide 450 milyon TL ödedik

Anadolu Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şencan, pandeminin bireylerde ciddi sağlık farkındalığı oluşturduğunu, tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortasına talebin arttığını söyledi.

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Pandeminin başından bu yana 60 bin sigortalının özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamımda Covid-19 tedavisi gördüğünü ve sigorta şirketlerinin özel hastanelere 450 milyon lira tedavi gideri ödediğini açıklayan Şencan, sigorta sektörünün pandemide başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Şencan, bu süreçte tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortalarında ciddi büyüme yaşandığına değinerek, “Tamamlayıcı sağlıkta yüzde 66, özel sağlık sigortasında ise yüzde 16 gelişim yaşandı. Sağlık branşında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26’lık bir büyüme görüyoruz. Özel sağlık sigortasında 8 milyar TL, tamamlayıcı sağlık sigortasında yaklaşık 2.1 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalı sayısı da 5 milyona yaklaştı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı bir milyon kişi arttı. Özel sağlık sigortalı sayısında ise 100 bin kişilik bir artış oldu” dedi.

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MEDİKAL ENFLASYON

Mehmet Şencan, “2022’de sağlık sigortalarının fiyatında artış olacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sigorta sektörü ekonomideki gelişmelerden etkileniyor. Döviz kurlarındaki, enflasyondaki artışlar medikal enflasyonu da artırdı. Sağlık sigortalarında önemli bir gösterge Türk Tabipler Birliği’nin tıbbi uygulamalar katsayıları. Rehber niteliğinde olan bu tarifede 2022 yılı için belirlenen artış oranı yüzde 30’lar seviyesinde; yıl ortasında ise güncelleme olabileceğine dair işaretler var. Sektör de poliçelerinde primlerini bu değişkenlere göre, ekonomik konjonktüre göre belirleyecektir. Bu noktada ürün ve teminat çeşitliliğinin artması, anlaşmalı sağlık kurumları ile yapılacak anlaşmalar, sigortalıların bütçesine ve ihtiyacına göre ürün sunulmasının önemi artmakta. Biz de bu konularda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık tazminatları konusunda değinmek istediğim bir husus da poliçelerin, teminatların bilinçli kullanımı. Çok sık doktora gitmek, sık tahlil tetkik yaptırmak gibi yaklaşımlar, tazminat ile prim dengesini olumsuz yönde etkilediğinden, yenileme döneminde primlerde çok ciddi miktarlarda artışlar olabiliyor.”

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Mehmet Şencan, pandemi dönemi ile birlikte pek çok alanda uzaktan hizmetlerin gündeme geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tele sağlık ya da tele tıp gündemimizde. Sağlık Bakanlığının da bu konuda çalışması var. Bizim sektör olarak da uzaktan sağlık hizmetleri, tele tıp hizmetleri konusunda taleplerimiz var. Çünkü pandemi ile birlikte sigortalı vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmekten imtina ettiler. Uzaktan sağlık gelişmekte olan bir alan. Tahmin ediyorum yönetmelikle birlikte de bizde de hem mevzuat boşluğu giderilecek hem de burada bir atılım imkanı sağlanacak.”

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#Pandemi#Sigorta#Mehmet Şencan

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