Pandemi sonrası en büyük fuar kapılarını açacak

Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD ile Türki-ye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP güçlerini birleştirerek dünya çapında ses getirecek büyük bir organizasyona imza atacak. 18-21 Kasım tarihlerinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziksel ağırlıklı hibrit olarak yapılacak 18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesin-in yapılması hedefleniyor.



Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.



Dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri.



Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti.



Fuar kapsamında ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu (GİK) da düzenlenecek.



Maske Mesafe Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.

FUARIN İLKLERİ



MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı ile ilgili detaylı bilgi vermek için yapılan basın toplantısın-da konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD’ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu dolayısıyla fuara yurtdışın-dan bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımının beklendiğini söyledi.



Kaan konuşmasına şöyle devam etti:



“Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO, tüm dünyanın geçmekte olduğu böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon. Böyle bir organizasyonu düzenlemekten duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Bu mutluluk, ülkemize faydalı olmanın ve MÜSİAD olarak bu topraklara olan inancımızı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur.”

MÜSİAD’ın bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 MOU anlaşması imzaladığını hatırlatan Kaan, MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasından adım atacaklarına da değindi.

Kaan, yaptığı konuşmada MÜSİAD EXPO’nun bu yılki ilklerinden birinin ilk kez açılacak ‘Girişimcilik Alanı’ olacağını belirtti. Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımların, ziyaretçilerle bu holde buluşacağını aktaran Kaan, “Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fara katılarak girişimcilik salonunda nemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz” dedi.



MÜSİAD olarak ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına bir çok proje geliştirdiklerini hatırlatan Kaan bu projelerin detaylarını ve bir kısmını ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerle paylaşacakları bilgisini de verdi.



Bu yılki EXPO’da karavan üreticilerine yer verdiklerini aktaran Kaan, EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösteriminin gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.



NEDEN HİBRİT?



Dünyada etkili olan COVİD 19 nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıklarının titizlikle yapıldığını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO’nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağından da bahsetti. Fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını, Venezuella, Hollanda, Endonezya, Kongo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden milli katılımların da olacağını aktaran Ersözlü, fuara sanal fuarcılığı da entegre ettiklerini ve sanal fuarın 10 gün boyunca devam edeceğini de belirtti.

Ersözlü konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



“Fiziki olarak gelen binlerce iş adamını ve sanayiciyi sosyal mesafe kuralları gereği ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP’ın sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecekler. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Bir hol sadece bunun için ayrıldı. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.”



Toplantıda konuşan MÜSİAD Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ve EXPO Başkanı Hıfsı Soydemir, fuarın MÜSİAD ruhuna uygun olarak organize edildiğini ve merkezine in-sanı aldığını dile getirerek, “Birçok üyemizin ve Türkiye’nin özlem duyduğu bir fuar gerçekleştireceğiz” dedi.



Küresel Ticaret burada sloganıyla yapılacak fuarla ilgili konuşan MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Fatih Keçebir ise, 18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı’nın 6 salonda, 60 bin me-trekarelik alanda, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazır olduğunu ve online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması beklediklerinin altını çizdi.