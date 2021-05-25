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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Pamuk ihracatında değişiklik

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Pamuk ihracatında değişiklik

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle pamuk ve pamuk döküntüleri, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ilave edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç), pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.

Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.

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