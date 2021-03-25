Dev şirketlere boykot kararı! İhlalleri gündeme getirdiler, Çin'le karşı karşıya geldiler

Uygurlara yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bıraktıklarını açıklayan dünyaca ünlü markalar sosyal medyada 'saldırı altında'.

Bilgisayar korsanları, Burberry, Adidas, Nike ve New Balance gibi ünlü markaların da tıpkı H&M gibi Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bırakacağını açıklamasının ardından söz konusu firmaları hedef aldı.

Euronews'ün haberine göre iktidardaki Komünist Parti'nin, Çinli yetkililere uygulanan Batı yaptırımlarına misilleme olarak kabul edilen saldırılarda ayrıca Uygur kökenli aktivist, gazeteci ve muhaliflerin de hedef alındığı belirtildi.

AB ve ABD'den sonra İngiltere de geçtiğimiz gün Çin'in Uygurlara yaptığı baskı nedeniyle yaptırım kararı aldı.

NİKE'TAN UYGUR AÇIKLAMASI: ENDİŞELİYİZ

O şirketlerden biri olan ayakkabı ve giyim markası Nike tarafından yapılan açıklamada, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmaya ilişkin raporlar konusunda endişeliyiz" denildi.

Nike bu açıklamasının ardından özellikle Çin'deki sosyal medyasında 'ağır' eleştirilere maruz kaldı.

ÇİNLİ OYUNCULAR AÇIKLAMA SONRASI NİKE İLE ÇALIŞMAYI BIRAKTI

Bu sırada Çin'in ünlü oyuncuları Wang Yibo ile Tan Songyun, Nike'ın açıklaması sonrası markayla olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü İsveç merkezli hazır giyim firması H&M de geçen sene Çin'in yaklaşık bir milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında tutulmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki pamuk üreticileriyle olan bağını kestiğini açıklamıştı.

Uluslararası insan hakları ve düşünce kuruluşlarının raporlarına göre, Uygurlar, Nike, Apple gibi şirketlerin Çin'deki fabrikalarında zorla çalıştırılıyor.

BİLGİSAYAR KORSANLARI FACEBOOK'TAKİ UYGURLARI DA HEDEF ALDI

Bu arada geçtiğimiz gün de sosyal medya devi Facebook, ana vatanlarından uzakta yaşayan Uygurları hedef alan ve bu kişilere ait cihazlara zarar verici ve izlemeyi sağlayan casusluk yazılımı kullanan bir grup Çinli bilgisayar korsanını platformdan engellediğini duyurdu.

ÇİN'DEKİ PAMUK ÜRETİMİNİN YÜZDE 80'İ SİNCAN'DA

Çin dünyadaki pamuğun beşte birini üretiyor. Çin'deki pamuk üretiminin yüzde 80'i ise, elverişli iklim şartları ve verimli toprakları sebebiyle Uygur Türkleri'nin yaşadığı Sincan'da yapılıyor.

Birleşmiş Milletler ve dünyanın önde gelen sivil toplum örgütlerinin verilerine göre şu anda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyona yakın Uygur Türkü, Kazak ve diğer Müslüman etnik azınlıklar Pekin yönetimi tarafından toplama kamplarında zorla çalıştırılarak ucuz işgücü olarak kullanılıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara