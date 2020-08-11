Pakmaya, sektöründe “TSE Covıd-19 güvenli üretim belgesi” almaya hak kazanan ilk firma oldu

Küresel COVID-19 salgınının başladığı ilk günden beri Türkiye ve Avrupa’daki fabrikaları ve tüm tesislerinde üst düzey önlemler alarak çalışmalarını sürdüren Pakmaya, sektöründe bir ilke daha imza attı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan kılavuzdaki kriterleri yerine getirerek Türkiye’deki İzmit, İzmir Kemalpaşa, Düzce’de yer alan dört fabrikası ve tesisleri için “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni alan Pakmaya, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu başta ekmek mayası olmak üzere, yüzlerce çeşit ürününün kalite ve hijyen güvenliğini belgeledi.

Yarım yüzyıldır Türkiye’de sektörünün öncüsü ve dünyanın lider markalarından biri olan Pakmaya; küresel COVID-19 salgını ile mücadelenin toplumsal birliktelikle mümkün olacağını belirterek, çalışanları ve tüm tesisleriyle beraber mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı.