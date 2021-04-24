Özer için kırmızı bülten

Emniyetten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde genel müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarılmıştır” denildi.

TUTUKLANMA TALEBİ

Özer’in Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk’ta tutuklanması için Başsavcılık’tan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı’nca tercüme ettirilerek, gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığı’nın, şüpheli Özer’in Arnavutluk’ta iade amacıyla geçici olarak tutuklanması talebinin sonuçlanması bekleniyor. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin (SİDAS) 16. maddesine göre geçici tutuklama süresi en az 18 gün, en fazla 40 gün olarak uygulanabiliyor.

SANCAKLI’NIN OĞLUYLA ORTAK

Arkasında büyük bir mağdur kitlesi bırakarak Türkiye’den kaçan THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’yla da ortak olduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre iki ortak, 2020 yılı Eylül ayında Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ni kurdular. Şirketin amacı da ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı olarak belirlendi. Şirketin sermayesi 50 bin TL olarak belirtilirken, her iki ortağın da eşit hissesi olduğu görüldü.

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