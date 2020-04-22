Özel kumaştan günde 75 bin maske üretiyor

İpekyol, Machka, Twist markalarını çatısı altında bulunduran Ayaydın-Miroglio Grubu koronavirüs salgını döneminde Edirne’deki fabrikasını maske üretim üssü haline getirdi. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde maske üretmek için yatırım yapan ve cerrahi maske üretimine geçen grup, günde 75 bin maske üretiyor. Önümüzdeki günlerde bu tesislerde üretilen maskelerin bir bölümü Hürriyet-İpekyol işbirliği ile okuyucularımıza da ulaşacak.

Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, hedeflerinin günde 150 bin maske üretmek olduğunu söylüyor.

Edirne’deki fabrikanızda maske üretimine başladınız. Bunun için de yeni yatırım yaptınız. O süreci anlatır mısınız? Sağlık Bakanlığı ile nasıl yol aldınız?

Bu olağanüstü süreçte, fabrikamızdaki üretimimizi durdurma kararımızın ardından bizler için gece-gündüz çalışan, fedakâr sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına maske üretimi konusunda organize olmaya karar verdik. İlk etapta Edirne Valiliği ile temasa geçtik ve 40 bin adet maske ürettik. Fakat maske üretimi, kendi mevcut makinelerimizle üretime elverişli değildi. Zamanla yarıştığımız bu dönemde daha fazla adette maske üretebilmek için daha hijyenik ve daha hızlı üretim yapmaya imkân tanıyan bir sistem kurduk. Bu kez de hammaddeye ulaşma konusunda sıkıntı yaşadık. Çünkü Sağlık Bakanlığı, maskeleri kontrollü olarak üretmeye başlamıştı. Bizler de bu noktada Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek hammadde temin edebildik ve şu anda günlük 75 bin adet maske üretimi yapabiliyoruz.

Maskelerin özelliği nedir?

Ürettiğimiz maskelerin standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, 3 katlı cerrahi maskelerdendir.

YENİ MASKE SİPARİŞİ

Dakikada, günde kaç maske üretebiliyorsunuz?

Günde 75 bin adet maske üretimimiz mevcut. Maske üretiminde daha fazla verim sağlamak için yeni bir makine siparişi daha verdik. Bu sayede nisan ayı sonu itibariyle kapasitemizi 2 katına çıkararak, günde 150 bin adet maske üretmeyi hedefliyoruz.

Bu maskeleri nasıl değerlendireceksiniz?

Üretilen maskelerin tamamını, haftalık olarak Sağlık Bakanlığı’na teslim ediyoruz. Ürettiğimiz maskelerin dağıtımı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor.

COVID-19 salgını kuşkusuz hepimizi, her sektörü etkiledi. Siz bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz?

Ayaydın-Miroglio Grubu olarak bütün operasyonlarımıza ara verdikten sonra düzenli olarak her hafta gidişatı değerlendirerek operasyonel ve finansal olarak alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

Nasıl önlemler aldınız?

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 17 Mart tarihinde Edirne’de bulunan üretim tesisimizi, ardından 19 Mart tarihinde bütün mağazalarımızı ve Şişli’deki merkez ofisimizi kapatarak operasyonlarımızı durdurma kararı almıştık. Şu anda ihtiyaç dahilinde online olarak uzaktan çalışma sistemiyle devam ediyoruz.

Üretime devam edebiliyor musunuz?

Türkiye’de bulunan fabrikamız ve tedarikçi kanallarımız olmak üzere üretimimiz durmuş durumda. Sadece Uzakdoğu bölgesinde bulunan tedarikçi kanallarımızda hayatın normale dönmesi sebebiyle üretimlerimiz devam ediyor.

Markalarınızı ayakta tutmak için ne yapıyorsunuz?

Tüm dünya ile beraber ülkemizin de içinde bulunduğu koronavirüs salgınının en kısa zamanda sona ereceğini ümit ediyoruz. Bu süreçte, müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendirecek şekilde sosyal medya kanallarımızdan ve dijital platformlarımız üzerinden iletişimde kalmaya devam ediyoruz. Özellikle moral verecek içeriklerin yanı sıra şeffaf bir şekilde bilgilendirecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan, misafirlerimiz olarak gördüğümüz müşterilerimizi, mağazalarımızda her an yeniden ağırlayacakmış gibi tüm operasyonel hazırlıklarımızı tamamlamak üzere çalışıyoruz. En önemli hedefimiz, tekrar buluştuğumuzda müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir bir ortam sunabilmek.

ONLINE SATIŞLARIMIZ İYİ

Online süreç nasıl gidiyor?

Tüm mağaza faaliyetlerimizi durdurma kararımızın ardından sadece online kanallarımız üzerinden hizmet vermeye başladık. Özellikle geçen seneye göre değerlendirdiğimizde online satışlarımızın çok daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz. Zira bu sene geçtiğimiz yıldan farklı olarak daha fazla kampanya ile ilerlediğimizi söyleyebilirim.

MİKROP GEÇİRMEYEN KUMAŞ KULLANILIYOR

İpekyol’un ürettiği maske kumaşları mikrop geçirmeyen özel kumaştan yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 25 gr 17.5cm meltblown ve 20 gr 17.5cm spunbond kumaştan üretiliyor.





3 KATLI CERRAHİ MASKELER BÖYLE ÜRETİLİYOR

Ayaydın fabrikalarında üretimde, paketlemede çalışan tüm işçilere sağlık çalışanları için hazırlanan özel kıyafetlerden hazırlandı. Eldivenden boneye kadar

hijyen kurallarına uygun hazırlık yapıldı. 3 katlı cerrahi tipte maskelerin üretiminde çalışanlar eldivenlerini 3 saatte bir değiştiriyor.