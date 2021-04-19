Özel ekip kuruldu... İngiltere'den flaş dijital para birimi adımı!

İngiltere'de kripto para birimleri için önemli bir adım atıldı. Birleşik Krallık Finans Bakanı Rishi Sunak, HM Treasury ve The Bank of England ortaklığında kurulan özel ekiple çalışma yapıldığını duyurdu.

CNBC'nin haberine göre söz konusu ekip ulusal dijital para birimi (CBDC) için çalışma yapacağı duyuruldu. Bu para biriminin ise önümüzdeki dönemlerde Birleşik Krallık'ta kullanılacağı ifade ediliyor.

Central Bank Digital Currency (CBDC) Taskforce isimli ekip, bağımsız bir dijital parayla ilgili üniversiteler ve özel sektörle iletişim sağlayacak. HM Treasury ve The Bank of England tarafından oluşturulan ekip, İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ve HM Treasury finansal hizmetler müdürü Katharine Braddick tarafından ortak bir şekilde yönetilecek.

CBDC, herhangi bir para birimini yer almayacak nakit ve banknotlarla devam edecek.

BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dijital para birimi çıkarmayı bir süredir araştırıyordu. Bu konuda İngiltere tek ülke değil. Çin de koronavirüse rağmen çalışmalara başlamış. Pilot program uyguluyordu.

İsveç ve Japonya gibi ülkeler de bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

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