Özbekistan’a iki santral yatırımı

Haberin Devamı

150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Taşkent Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı’nın açılışı ile Sirdaryo’daki santralın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Mayıs ayı sonunda ticari üretime başlayacak olan Taşkent’teki tesisin 240 MW kurulu gücü bulunuyor. Sirdaryo tesisi de tamamlandığında Cengiz Holding’in Özbekistan’daki kurulu gücü, 460 MW olacak. İki santralle ilgili bilgi veren Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, “Bu coğrafyadaki yatırım planlarımızda, kardeş ülke Özbekistan’ın çok özel bir yeri bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev liderliğinde uygulamaya konan kapsamlı reform programıyla ciddi bir kalkınma sürecine giren Özbekistan, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Tarihi bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Özbekistan’da yeni yatırımlarla artık ekonomik anlamda da birbirimize kenetleniyoruz” dedi.