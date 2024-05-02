OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım: Çin’in kalbine alümina hamlesi

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OYAK, özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde global ağırlığı olan şirketi Almatis ile Çin’deki stratejik adımlarına yenisini ekledi. Şirket ülkenin Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde yeni bir tesis inşa edecek. Almatis’in alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesi hedefinde önemli bir adım olarak nitelendirildi.

İHRACAT HEDEFLENİYOR

Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı 2024 yılının son çeyreğinde başlayacak. Tesisin 2026 başında devreye alınması planlanıyor. Almatis, ürün portföyünü genişletecek yeni kalsine ürün hattının devreye girmesi ile birlikte Çin’de toplam 100 bin metrik tonluk kapasiteye ulaşacak. Şirket, söz konusu üretimin yaklaşık 20 bin metrik tonunu bölge ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.

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‘ETKİ ALANI GENİŞLEYECEK’

Yeni yatırımın detaylarını anlatan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Grubu Şirketleri arasına 2015 yılında katılan Almatis’in sektördeki gücüne güç katacak adımlar attıklarını belirtti. Erdem, “Büyüme stratejilerimiz çerçevesinde Çin’in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde mevcut kalsine alümina tesisimizin bulunduğu alanda yeni bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Yeni tesisimiz, yüksek katma değerli üretimiyle potansiyel pazarlarda Almatis’in etki alanını genişletecek” dedi.

Almatis’in küresel bir marka olduğunu ve tedarik stratejisinin temelini bu yapı üzerine inşa ettiklerini belirten Erdem, “Almatis’in bölgesel pazarlarda büyüyebilmesi için Çin’deki üretim kapasitesinin artırılması stratejik önemde. Aynı zamanda hammaddeyi yerel kaynaklardan sağlayarak, tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi de hedefledik. Talebe zamanında ve yeterli karşılık verebilmek, verimli ve karlı bir operasyon yürütmek üzere tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.

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‘KÜRESEL AĞIMIZI GENİŞLETECEGİZ”

Küresel piyasalardaki gelişmelere rağmen Çin’in büyüme potansiyelinin devam ettiğini ifade eden Erdem, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çin ekonomisi gelişmeye devam ederken, yabancı yatırımcılar da uzun vadeli büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip dünyanın en büyük pazarlarından Çin’deki bu yatırımımızla, küresel ağımızı genişleteceğiz. Hedef pazarlarımıza yönelik ilave 50 bin metrik ton üretim kapasitesi oluşturacağımız ve emisyon değerleri için belirlenen standartlara uygun inşa edeceğimiz yeni tesisimizde son teknolojiyi kullanacağız.”

ÖZEL TEŞVİK VAR

-Yeni kalsine alümina tesisi, Almatis’in mevcut tesisinin bulunduğu Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde kurulacak. Çin’in Shandong eyaletinde bulunan ve yabancı yatırımları teşvik eden bölge, sanayi ve ticaretin gelişimini desteklemek amacıyla yatırımcılara özel teşvik ve avantajlar sunuyor. Bölgenin ekonomik büyümesine ve istihdamına ivme kazandıracak yeni tesis, ayrıca bölgenin uluslararası arenadaki rekabetçiliğini de artıracak. Bölgenin endüstriyel altyapısını güçlendirecek yatırım, Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nin teknolojik gelişimini de destekleyecek.

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PAZAR PAYINI ARTIRACAK

-Çin’de yüzde 6 oranında bir pazar payına sahip olan Almatis’in yeni yatırımla planı; Asya Bölgesi’nin tamamında teknik seramik, çip ve elektrikli araç endüstrilerinde beklenen büyümenin yarattığı tedarik pazarında güç kazanmak. Bölgede artan talebi göz önünde bulundurduklarını belirten Almatis yetkilileri, yeni bir kalsinasyon fırını ve öğütme teknolojisi yatırımı ile bölgede etkin üreticiler arasında olma planı yapıyor. Yeni kalsine fırında üretilecek ürünlerin yaklaşık yüzde 40’ı Asya Bölgesi’ndeki ülkelere ihraç edilecek.