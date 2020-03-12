Otomotive virüs bulaştı

Fiat Chrysler, koronavirüs tedirginliği sebebiyle ülke çapındaki fabrikalarını bir süreliğine kapatacağını durdurdu. İlk etapta 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar üretime ara verileceği açıklanırken bu durumun uzaması da söz konusu olabilir. Tıpkı Fiat gibi İtalyan lastik üreticisi Pirelli de bir çalışanında koronavirüsün pozitif çıkmasının ardından Kuzey İtalya’daki Settimo Torinese fabrikasında bir süreliğine üretimi durdurduğunu belirtti. Çin’de başlayan salgın sonrasında otomobil satışları yüzde 80’e yaklaşan bir düşüş göstermişti. Bu denli olmasa da İtalya’da da satış rakamlarının ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Turizm ile birlikte ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden olan otomotivde yaşanan bu korona gerginliği orta vadede İtalya’da ekonomik sıkıntılara da sebep olabilir.

ALMANLAR DEVAM DEDİ

Önde gelen Alman otomotiv üreticileri BMW ve Audi koronavirüs tehditine rağmen üretimlerine ara vermeden devam etme kararı aldılar. Buna karşın satışların olumsuz etkilenmesi, virüsün dünya çapında hızla yayılmaya devam etmesi hisselerde de ciddi düşüşler görülmesine sebep oldu. Volkswagen ve BMW’nin hisseleri yüzde 10 değer kaybederken, Daimler hisselerinde yüzde 13 düşüş oldu. Bu gelişmelerin üzerine, Alman hükümeti ekonominin üzerinde ağır bir yük olarak duran koronavirüsün sonuçlarını hafifletmek için bir tedbir paketi hazırlığı yapıyor.

ÇİN’DE ÜRETİM SÜRÜYOR

Honda ve Nissan, Çin’deki üretimlerine devam edeceklerini belirttiler. Özellikle virüsün çıkış noktası Wuhan kentinde fabrikası olan Honda, iç pazar için üretim yapan fabrikada CR-V ve diğer modellerin üretimine devam edeceklerini açıkladı. Aynı şekilde Nissan’da bu hafta Çin’deki iki ayrı tesisinde kısmi üretime devam etmeyi planladığını açıkladı.

ÇALIŞANLARA SEYAHAT YASAĞI

Ford başta olmak üzere birçok otomobil üreticisi koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanlarının seyahati yasakladığını duyurdu. İki çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Ford, 27 Mart tarihine kadar tüm yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri durdurduğunu açıkladı. Diğer birçok büyük otomobil üreticisi gibi, Ford’un da Çin’de fabrikası bulunuyor ve tedarik zinciri ülkenin birçok otomobil tedarik şirketinden geçiyor. Şirket daha önce Çin merkezli çalışanları için de seyahati yasaklamıştı ancak Çin’deki üretimi halen devam ediyor.

MOTORSPORLARI DA ETKİLENDİ

Bu hafta sonu sezon açılışı yapılacak olan Formula 1, 4 Nisan’da gerçekleşecek olan Formula E Roma GP’si ve MotoGP Amerika ayağı da koronavirüsten etkilenenlerden oldu. Avustralya’daki ilk ayağın devam edeceği açıklansa da Formula 1’in ikinci ayağı olan Bahreyn GP’nin seyircisiz olarak koşulacağı açıklandı. Formula E’de ise virüsün en çok etkilendiği ülkelerden bir tanesi olan İtalya’nın Roma kentinde düzenlenecek yarışın iptal edilmesi sezona damga vurdu. 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan MotoGP Amerika ayağının da kasım ayına ertelendiği duyuruldu.